0553 313 94 23

Tokyo olimpiyatlarının maliyeti 25 milyar doları aşacak

2020 yılında Tokyo'da düzenleyeceği Yaz Olimpiyat Oyunları'nın maliyetinin 25 milyar doları aşacağı bildirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
Tokyo olimpiyatlarının maliyeti 25 milyar doları aşacak

Japon Ulusal Denetim Kurulunun yayınladığı raporda, ülkenin sadece olimpiyatlara hazırlık için 25 milyar dolara yakın harcama yapacağı tahmininde bulunuldu. Kurul, organizasyonun nihai maliyetinin bu rakamın üzerinde olmasının beklendiğini belirtti.

Tokyo'nun adaylık başvurusu yaptığı 2013 yılında, organizasyonun ülkeye maliyetinin 7,3 milyar dolar olacağı öngörülmüştü.

Ulusal olimpiyat Komitesi de aralık ayında yaptığı açıklamada olimpiyat bütçesinin 11,9 milyar dolar olacağını ifade etmişti. Bunun 5,3 milyar dolarının organizasyon komitesi ve Tokyo Belediyesince ortaklaşa karşılanacağı, merkezi hükümetin de 1,3 milyar dolar katkı sağlayacağı kaydedilmişti.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, bir ay sonra yaptığı açıklamada, şehrin "olimpiyatla doğrudan ve dolaylı ilgili ihtiyaçlardan ötürü" 7,2 milyar dolar ilave ödeneğe ihtiyaç duyacağını işaret etmişti. Böylece hazırlıklar için öngörülen toplam maliyet 19,1 milyar dolara çıkmıştı.

Ulusal Denetim Kurulunun hazırladığı yeni raporda merkezi hükümetin üstleneceği meblağı 1,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara çıkarmak zorunda kalacağı belirtildi.

Bu durumda toplam hazılık bütçesi 25 milyar dolara yaklaşıyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
  1. Tokyo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Cemal Kaşıkçı olayında Suudi timinin konsolosluk trafiği
    1. İşte Cemal Kaşıkçı olayında Suudi..
    2. Suudi Adli Tıp Mahkemesi Başkanı da..
    3. İspanya'da felaket! Çok sayıda ölü ve..
    4. Akdeniz'de korkutan deprem!
    5. Elazığ’da 21 aydır kayıp eşinin yolunu..
    6. Galatasaray harekete geçti! Anlaşma 3..
    7. Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
    8. Karaburun ilçesi açıklarında tekne..
    9. Yahudi yerleşimcilerin ırkçı..
    10. HDP il başkanı tutuklandı! Murat..
    11. Bu ayıp size yeter! 2 milyar doları..
    12. Mustafa Tuna'dan zam açıklaması
    13. İşte suikast uçağındaki Suudiler!..
    14. MHP'li isimden Erdoğan'a çağrı: Davet..
    15. Sabrımız taşıyor
    16. PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!..
    17. İstanbul’un suyuna havadan denetim
    18. Tüm askerler güverteye çıktı!..
    19. Selvi, Kaşıkçı olayında Suudileri..
    20. Bursa'da dev operasyon! Özel..
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak