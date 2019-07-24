Tokyo Olimpiyatları’nda maliyet tartışması

2020 Tokyo Olimpiyatları yaklaşırken dev organizasyon beklentileri aşan bütçesi ile tartışmaların odağında. Yetkililer ise, harcamaların kontrol altına alındığını söylüyor.

2020 yılında Japonya’da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı. Organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapmak isteyen Japonya’da olimpiyatların bütçesi ise tartışılmaya devam ediyor. Oyunlara ev sahipliği yapmaya 2013 yılında hak kazanan Japonya, toplam maliyeti o dönem 7.3 milyar dolar olarak öngörse de son olimpiyat bütçesi 12.6 milyar dolar olarak belirlendi.

Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Tokyo Valisi Yuriko Koike tarafından yapılan ortak açıklamada, oyunlar için 13 ile 15 milyar dolar arasında bütçe ayrılacağı duyurulmuş, olimpiyat harcamaları için oluşturulan araştırma komisyonu ise gerekli önlemler alınmadığı takdirde oyunların ev sahibi Japonya’ya maliyetinin 30 milyar doları aşabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından kürek, kano, yüzme ve voleybol müsabakalarının mevcut tesislerde düzenlenmesine karar verilerek maliyetin düşürülmesi planlanmıştı.

Törenler ek maliyet getirdi

Bütçe hesapları beklentileri aşan Tokyo Olimpiyatları’na yüksek ek maliyetlerden birini ise açılış ve kapanış törenlerinin getirdiği belirtildi. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın açılış ve kapanış törenleri maliyetinin organizasyon komitesinin öngördüğü rakamı yüzde 40 aştığı açıklandı.

Organizasyon Komitesi CEO’su Toshiro Muto, daha önce yaptığı açıklamada organizasyon yürütme kurulu üyelerine törenlerin maliyetinin yaklaşık 118 milyon dolarıbulacağını bildirdi. 2013 yılında söz konusu harcamaların tutarının 82 milyon dolar olacağı öngörülmüştü. Ancak açılış ve kapanış törenlerinin getireceği ek maliyete rağmen 5.5 milyar dolarlık işletme bütçesinin değişmeyeceğini kaydeden Muto, öngörülmeyen maliyet artışlarının daha önce oluşturulan bir rezerv fonundan karşılanacağını belirtti.

12 milyar doları aşmayacak

Daha önce yapılan maliyetin 30 milyar doları aşabileceği uyarılarına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi yetkilileri, geçtiğimiz Aralık ayında organizasyon için ayrılacak toplam bütçenin 12 milyar doları aşmayacağını söyledi. Önerilen 12 milyar dolarlık bütçeye sadık kalmayı hedefleyen yetkililer, Tokyo bölgesel hükümeti ve merkezi hükümetin paylaşılacak harcamaları gözden geçirdiğini bildirdi.

Japon Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 2020 oyunları yaklaştıkça yeni bütçelere ihtiyaç duyduklarını ifade etmiş, genel bütçenin önceden öngörülen 12 milyar doları aşmaması için çaba sarf ettiklerini söylemişti.

Aşırı sıcaktan ek maliyet

Organizasyon Komitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aşırı sıcaklara karşı alınacakönlemler ile ulaşım ve teknoloji alanlarındaki masrafların maliyetleri artırabileceği düşünülüyor. Öte yandan müsabakalarda kullanılacak tesislerin kiralama sürelerini kısaltmak gibi yollar izlenerek, maliyetlerin düşürülmeye çalışıldığı biliniyor.

Tokyo Valisi’nden açıklama

Tokyo Valisi Yuriko Koike, geçtiğimiz Perşembe düzenlediği bir basın toplantısında olimpiyatların maliyeti ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Harcamaların belirlendiğini ve tavan bütçe ile kontrol altında tutulduğunu kaydeden Koike, vatandaşların vergilerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığına dair güven duyabileceklerini söyledi.

Masraflar paylaşılacak

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için belirlenen son bütçe 12.6 milyar dolar olurken, Tokyo yerel hükümetinin masrafların 5.6 milyar dolarını karşılaması bekleniyor. 62 Japon firmanın ise sponsorluk anlaşmaları kapsamında 3.1 milyar sağlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, 2020’de Japonya’yı ziyaret edecek turist sayısının 40 milyonu bulması bekleniyor. Yabancı turist sayısındaki artışın iç tüketimde artışa yol açarak ekonomiye büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.