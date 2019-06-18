0553 313 94 23

Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi

Yarım asırlık bir CHP iktidarını 31 Mart’ta sona erdiren ve Ak Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Toksöz, 2,5 aylık görev süresinin hesabını verdi.

18 Haziran 2019 Salı 12:39
Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi

Yarım asırlık bir CHP iktidarını 31 Mart’ta sona erdiren ve Ak Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Toksöz, 2,5 aylık görev süresinin hesabını verdi. Sadece AK Parti’den değil, diğer siyasi partilerden de oy aldıklarını hatırlatan Toksöz, “Her kesime hizmet veren bir yönetim anlayışına sahibim” dedi.


“Ne devraldık, ne yapacağız halkımızla paylaşacağız”


Seçimlerin ardından göreve gelir gelmez önce Belediyeyi tanımaya ve çalışma düzenini oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yatağan Belediye Başkanı Toksöz, “Yatağan’da yeni şeyler yapmanın heyecanı içindeyiz. İnşallah gözle görülür, insan odaklı hizmetler yapacağız. Bu süreçte önce üç aylık, altı aylık, bir yıllık ve iki yıllık çalışma programları yaptık. Bu programlara sadık kalacağız. 100 günlük görev süremiz sonunda halkımız ile bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Biz ne devraldık, ne yaptık, ne yapabiliriz bunları halkımızla paylaşacağız. Buradaki amacımız diğer belediyeler gibi bizden önceki arkadaşlarımızı suçlamak, afişe etmek değil. Sadece durumumuzu ortaya koymak istiyoruz. Bizden gönce görev yapan Belediye Başkanlarımız ellerinden gelen hizmeti üretti, biz de daha iyisini yapmak için göreve talip olduk ” dedi.


Yatağan Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali


Göreve gelmeden önce Yatağan’da geleneksel hale gelen festivali devam ettireceklerini altını çizen Başkan Toksöz, “Yatağan Belediyesi 18’inci Geleneksel Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali bizim dönemimizin ilk festivali olacak. Folklor öğrencilerimiz ve aileleri bu festival için bekliyorlar. Okulların kapanmasının ardından ilk hafta bu festivaller devam edecek. Biz güzel olan ne varsa yanındayız” dedi.


Festival programı


19 Haziran’da başlayacak Yatağan Belediyesi 18’inci Geleneksel Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Festival 19 Haziran’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından Yatağan Belediyesi takı tasarım ve ahşap boyama kursu sergisi ile devam edecek ve Amfi tiyatroda ASFAD gösterisi ile ilk gün sona erecek. İkinci gün amfi tiyatroda gençlik konseri, üçüncü gün ise yine amfi tiyatroda Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek. Son gün ise Kaya Köstepen stadında Emre Aydın konseri ile festival sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:39
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyabet hastalarına sıcak hava uyarısı
    1. Diyabet hastalarına sıcak hava uyarısı
    2. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık..
    3. sahibinden.com'un Fotoğraftan Araç..
    4. Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan..
    5. Etkisiz hale getirilen teröristin..
    6. Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu
    7. KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını..
    8. "Abdülhamid Han ile Atatürk'ü..
    9. İZTO’dan “İşe Motosiklete Gitme”..
    10. Kick Boks Türkiye Şampiyonası..
    11. Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin
    12. Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi..
    13. Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar..
    14. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    15. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    16. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    17. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    18. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    19. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    20. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    21. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    22. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    23. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    24. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    25. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    26. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    27. Erenler’de kilitli parke taşları..
    28. Altın fiyatları
    29. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    30. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması