Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi

Yarım asırlık bir CHP iktidarını 31 Mart’ta sona erdiren ve Ak Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Toksöz, 2,5 aylık görev süresinin hesabını verdi. Sadece AK Parti’den değil, diğer siyasi partilerden de oy aldıklarını hatırlatan Toksöz, “Her kesime hizmet veren bir yönetim anlayışına sahibim” dedi.

“Ne devraldık, ne yapacağız halkımızla paylaşacağız”

Seçimlerin ardından göreve gelir gelmez önce Belediyeyi tanımaya ve çalışma düzenini oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yatağan Belediye Başkanı Toksöz, “Yatağan’da yeni şeyler yapmanın heyecanı içindeyiz. İnşallah gözle görülür, insan odaklı hizmetler yapacağız. Bu süreçte önce üç aylık, altı aylık, bir yıllık ve iki yıllık çalışma programları yaptık. Bu programlara sadık kalacağız. 100 günlük görev süremiz sonunda halkımız ile bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Biz ne devraldık, ne yaptık, ne yapabiliriz bunları halkımızla paylaşacağız. Buradaki amacımız diğer belediyeler gibi bizden önceki arkadaşlarımızı suçlamak, afişe etmek değil. Sadece durumumuzu ortaya koymak istiyoruz. Bizden gönce görev yapan Belediye Başkanlarımız ellerinden gelen hizmeti üretti, biz de daha iyisini yapmak için göreve talip olduk ” dedi.

Yatağan Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali

Göreve gelmeden önce Yatağan’da geleneksel hale gelen festivali devam ettireceklerini altını çizen Başkan Toksöz, “Yatağan Belediyesi 18’inci Geleneksel Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali bizim dönemimizin ilk festivali olacak. Folklor öğrencilerimiz ve aileleri bu festival için bekliyorlar. Okulların kapanmasının ardından ilk hafta bu festivaller devam edecek. Biz güzel olan ne varsa yanındayız” dedi.

Festival programı

19 Haziran’da başlayacak Yatağan Belediyesi 18’inci Geleneksel Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Festival 19 Haziran’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından Yatağan Belediyesi takı tasarım ve ahşap boyama kursu sergisi ile devam edecek ve Amfi tiyatroda ASFAD gösterisi ile ilk gün sona erecek. İkinci gün amfi tiyatroda gençlik konseri, üçüncü gün ise yine amfi tiyatroda Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek. Son gün ise Kaya Köstepen stadında Emre Aydın konseri ile festival sona erecek.