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TOKİ’nin yıldızı parlıyor

Kamu portföyü 8 milyar liraya yaklaşan TOKİ’ye inşaat yaptırmak için belediyeler, üniversiteler, sendikalar başta olmak üzere birçok kamu kuruluşu sıraya girdi

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
TOKİ’nin yıldızı parlıyor

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) kamu kuruluşlarına yönelik inşaat portföyünün büyüklüğü 8 milyar liraya yaklaştı. Kamu kurum ve kuruluşları ile imzaladığı protokoller kapsamında, şimdiye kadar 7.4 milyar liralık yatırım öngören ihaleler yapan TOKİ’ye belediyeler, üniversiteler, sendikalar inşaat yaptırmak için sıraya girdi. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, TOKİ, son 7.5 yılda toplam tutarı 35 milyar lira olan 3 bin ihale gerçekleştirdi. Bu ihalelerin 7.4 milyar liralık bölümünü ise kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bina ve tesislerin yapımına ilişkin ihaleler oluşturdu. Kamuya yönelik bina ve tesis yapımı nedeniyle ilgili kurumlardan 1.6 milyar lira tahsilat sağlanmasına karşın 3.2 milyar lira hak ediş ödendiğini belirten Bayraktar, söz konusu kurum ve kuruluşlardan 5.4 milyar lira alacaklarının bulunduğunu, bu bedelin kurumların atıl durumdaki arazilerinin alınması veya 5 yıl vade ile nakit olarak tahsil edileceğini kaydetti. Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı için 5 milyar lira, Sağlık Bakanlığı için 3.6 milyar lira, SHÇEK için 203 milyon lira, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)-Genel Kurmay Başkanlığı için 434 milyon lira, MSB-Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı için yaklaşık 775 milyon lira yatırım öngören protokoller imzalandı.

SIRADA BEKLİYORLAR

TOKİ Başkanı Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, MİT Müsteşarlığı, Milli Piyango İdaresi Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Şırnak Valiliği, Trabzon Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ile arsa karşılığı konut veya tesis yapımı için protokol imzalandı. İnşaat yapımı için protokol imzalanan kurumlar arasında, kamu kurumları yanında, Hüseyin Akif Vakfı, Ordu Memur-Sen, Giresun Memur-Sen gibi kuruluş ve teşkilatların da olması dikkat çekti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gazi Üniversitesi ve Devlet Su İşleri ile protokol imzalanması için görüşmeler devam ediyor.

YURTDIŞINDA DA KONUT YAPTI

TOKİ’nin 81 ilde, 800 ilçede kurulan 1800 şantiyede başlattığı konutun sayısının Ekim ayı itibariyle 445 bine ulaştığını belirten Bayraktar, bunun 100 bin nüfuslu 18 yeni şehir anlamına geldiğine işaret etti. Bu konutların yüzde 86’sının (330 bini) yoksul ve alt gelir grubuna yönelik sosyal konut olduğunu belirten Bayraktar, kaynak geliştirme projesi kapsamında yapılan 70 bin konuttan elde edilen gelir ile sosyal konutların finansmanının sağlandığını kaydetti. TOKİ’nin son 7.5 yılda toplam tutarı 35 milyar lira olan 3 bin ihale gerçekleştirdiğini, 22 milyar lira hak ediş ödemesinde bulunduğunu açıklayan Bayraktar, şimdiye kadar 800 milyon lira tutarında kredi kullandıklarını, gelecek 3.5 yıllık dönemde 7.7 milyar lira tutarında hak ediş ödemesinde bulunacaklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:36
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Trabzon
  4. Ordu
  5. Nevşehir
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Adıyaman
  9. arşiv haber
  10. yeni akit gazetesi
  11. arşiv

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