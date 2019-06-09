TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki konut kuraları çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan’da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 41 konutun kurası yarın gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde yapılan projede yer alan 2 bin 41 konutun kurası, 10 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’da Sincan Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuruları 6 Mart-19 Nisan tarihinde yapılan konutların bin 551’i alt gelir grubundaki, 850’si orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’i emekli vatandaşlara, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara ayrıldı. Alt gelirli vatandaşlara yönelik olan 2+1 nitelikte bin 551 konut 142 bin TL bedel ve 475 TL taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 422 konut ise 209 bin TL bedel ve bin 928 TL taksitle satışa sunuldu.

Ayrıca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde talep toplanan 451 konut kura töreni de 11 Haziran Salı günü saat 11.00’de Sincan Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.