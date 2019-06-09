0553 313 94 23

TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki konut kuraları çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan’da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 41 konutun kurası yarın gerçekleştirilecek.

09 Haziran 2019 Pazar 14:00
TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki konut kuraları çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan’da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 41 konutun kurası yarın gerçekleştirilecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde yapılan projede yer alan 2 bin 41 konutun kurası, 10 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’da Sincan Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuruları 6 Mart-19 Nisan tarihinde yapılan konutların bin 551’i alt gelir grubundaki, 850’si orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’i emekli vatandaşlara, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara ayrıldı. Alt gelirli vatandaşlara yönelik olan 2+1 nitelikte bin 551 konut 142 bin TL bedel ve 475 TL taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 422 konut ise 209 bin TL bedel ve bin 928 TL taksitle satışa sunuldu.


Ayrıca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde talep toplanan 451 konut kura töreni de 11 Haziran Salı günü saat 11.00’de Sincan Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten İmamoğlu güzellemesi
    1. Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten..
    2. Otomobille motosikletli kurye..
    3. Odun yığınları ile birlikte yanarak..
    4. Engelli vatandaşın komşusu tarafından..
    5. Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da..
    6. Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret
    7. Anadolu’nun yerli buğdayı yüz güldürdü
    8. Malatya’da kumar operasyonu
    9. AK Partili İsimden Davutoğlu’na çok..
    10. Ukrayna’dan Türk hokeyine övgü
    11. Avrupa şampiyonasında Türk kadın hakem..
    12. Yaz Futbol Okulu’nda kayıtlar devam..
    13. TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki..
    14. Millilerden Fransa galibiyeti pozu
    15. CHP cezaevlerini ziyaret etti
    16. Bam teline basınca ne olduğunu..
    17. Dilenciler Kars’ı mesken tuttu
    18. Kocasinan Belediyesi tarihi mirasa..
    19. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi son..
    20. Günde bir bardak domates suyu bakın..
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler