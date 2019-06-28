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TOKİ’nin Silivri’de yaptığı konutlar için kura çekimi yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Silivri’de yapımı devam eden 685 konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:32
TOKİ’nin Silivri’de yaptığı konutlar için kura çekimi yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Silivri’de yapımı devam eden 685 konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkan vatandaşların sevinçleri görülmeye değerdi. Coşkun-Müfide Uzun çifti de kura sonucu sevinçlerini oğlunu arayarak yaşadı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimlerine başladı. Bugün ise Silivri Alipaşa projesinin kura çekimi, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirildi. 2+1 343 adet, 3+1 342 konut için toplam 12 bin 697 vatandaş başvuruda bulundu. Bunların 227 adeti ise şehit aileleri, engelliler ve emekliler için öncelikli olarak dağıtıldı. Vatandaşlarda heyecan ve stres bir arada yaşandı. Uzun süredir ev sahibi olmanın hayaliyle yaşayan vatandaşların bir kısmında hayal kırıklığı bir kısmında ise sevinç hakim oldu.



“Ömür boyu ev sahibi olmam zordu”


Kuraya katılan vatandaşlar, çekilişleri TOKİ’nin sosyal medya hesapları ve internet sitesinin yanı sıra merkezde dekura çekimlerini canlı olarak takip ettiler. Kurada ismi çıkan vatandaşların sevinçleri ise görülmeye değerdi. Eşi ile yıllardır kirada oturduğunu vurgulayan Coşkun Uzun(61),”İlk defa TOKİ’nin ev kurasına katıldık. Böyle bir fırsat olduğunu duyduğumda bankaya para yatırdım. Buraya gelip takip etmek istedim bize de böyle bir fırsat doğdu. Buradan ev çıkmasa ömür boyu ev sahibi olmak kolay değildi” diye konuştu. Sevincini oğluyla yaşayan Uzun, telefon konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:32
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