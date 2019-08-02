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TOKİ’nin kura çekiminde izdiham

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Çorum’da inşa ettiği 657 konutluk proje için kura çekimi gerçekleştirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:09
TOKİ’nin kura çekiminde izdiham

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Çorum’da inşa ettiği 657 konutluk proje için kura çekimi gerçekleştirildi.


Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kura çekiminde adeta izdiham yaşandı. Program başlamadan binlerce vatandaş salona akın etti. Salonda merdiven boşlukları dahi dolarken bazı vatandaşlar korkuluklara çıktı. İçeri giremeyen vatandaşlar kura isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenebilmek için salon dışarısına konulan hoparlörün başında bekleyerek kurayı takip etti.


TOKİ Kuruçay projesinde 657 konutta bulunan 2+1 ve 3+1 dairelere 3 bin 666 kişi başvuruda bulundu. Kurada ismi çıkanlar büyük bir sevinç yaşarken bu sevinçlerini telefonlarıyla yakınlarını arayarak paylaştı.


1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002 yılına kadar 43 bin konut inşa ettiğini dile getiren Emlak Yönetimi Genel Müdürü Ayhan Karaca, 2002 yılından bugüne kadar ise 81 ilde 3 bin 719 şantiye de 845 bin 758 konut inşa ettiğini açıkladı.Karaca, sosyal donatı uygulaması kapsamında ise 23 bin 8676 derslikli bin 83 okul, 19 üniversite, 993 adet spor salonu, 71 bin 783 kapasiteli 189 yurt binası, 96 acdet sağlık ocağı, 266 hastane, 983 ticaret merkezi, 720 cami, 42 kütüphane, 228 kamu binası ve 19 stadyum yapıldığını kaydetti.


TOKİ’nin Çorum’da bir çok yatırımı hayata geçirdiğini anlatan Karaca, “Çorum’da 6 bin 444 konut tamamlandı. Birkaç ilçe dışında ihtiyaca göre konut üretimi devam ediyor. Emeklilerimizle ilgili yaptığımız bu proje bir başlangıçtı. Belediye Başkanımızın destekleriyle konut üretmeye devam edeceğiz. Tamamlanan ve devam eden uygulamaların toplam yatırım bedeli 698 milyon lira” dedi.


657 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi ise konutlar için 3 bin 666 müracaat bulunduğunu, müracaat sayısının fazla olduğu için hak sahiplerinin kura ile belirleneceğini belirtti.


657 konutun 2+1 ve 3+1 dairelerden oluştuğunu anlatan Çiftçi, “Ödemelerde 120 ay ila 140 yıl arasında değişiyor. Hak sahiplerine şimdiden hayırlar diliyorum” diye konuştu.


Kura çekilişine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:09
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