TOKİ’nin konutlarına 5 kat talep geldi

Tokat şehir merkezine ortalama 10 kilometre mesafede bulunan Dedeli ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 436 konut için Hüseyin Akbaş kapalı spor salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinde büyük heyecan yaşandı. 2+1 kat planındaki 292 konuta bin 779 emekli vatandaş başvurdu.

Emekli konutlarından kura sonrası hak sahibi olan şanslı vatandaşlar ödemelerini yüzde 12 peşinat ve kalan bakiyeyi 180 ay taksitle ödeyecek. Minimum aylık taksit ödemeleri 518 liradan başlıyor. 3+1 kat planındaki 144 konuta 31’i engelli vatandaşlardan, 20’si şehit ailelerinden ve 384’ü de orta gelir grubundan olmak üzere toplam 435 kişi başvuruda bulundu. Daireler yüzde 10 – 15 veya 25 peşinat ve 96 – 108 ya da 120 ay vade esasına göre ödenirken aylık taksit tutarları da 1.407 liradan başlayacak. Projede konutların yanı sıra ticari ünitelerle park yer alıyor.