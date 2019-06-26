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İstanbul’da 6 bin 300 dar gelirliye konut umudu

TOKİ'nin başlattığı sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi bugün başlayacak.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
İstanbul’da 6 bin 300 dar gelirliye konut umudu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi bugün başlayacak.

İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Fatih Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde iki gün üst üste kura töreni düzenlenecek.

2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası bugün, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yarın çekilecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’i emeklilere, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5’i ise engellilere ayrıldı.

Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek. Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
  1. İstanbul
  2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  3. sosyal konut projesi
  4. kura çekimi
  5. Başakşehir Kayabaşı
  6. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
  7. Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi
  8. Haldun Alağaş Spor Kompleksi
  9. Başakşehir Ayazma
  10. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi
  11. TOKİ

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