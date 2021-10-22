  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ’nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ’nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ev ile iş yeri sahipleri için 21 Eylül-19 Ekim tarihlerinde yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:35:00 -
TOKİ’nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı

Taksitleri 2020 yılı Haziran itibarıyla başlayan ev ile iş yeri sahiplerinin istifade edecekleri yüzde 22 indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya kapsamında 12 bin 434 kişi tüm borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı. İndirim kampanyasından borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak ev ile iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla 2 bin 879 kişi peşin ödemede bulunarak yüzde 22 indirimden yararlandı. Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 ev ile iş yeri alıcısının 12 bin 434’ü bütün borcunu, 2 bin 879’u da belirli kısmını ödedi. Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42’si borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen borç kapatma, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev'den
Dünya

İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Erivan, Zengezur Koridoru'na önce karşı çıksa da artık kabullendi. İstediğimize ulaşıyoruz" dedi...
Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!
Siyaset

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!

DEVA Partisi'nin kurulmasına ön ayak olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, DEVA Partisi yönetimi tarafından kendisine cumhurbaşkanlığı..
Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'
Dünya

Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'

İkisi Yunan asıllı olmak üzere toplam 3 Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak F-16'ların Türkiye'ye verilmeme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay