TOKİ’nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı

Taksitleri 2020 yılı Haziran itibarıyla başlayan ev ile iş yeri sahiplerinin istifade edecekleri yüzde 22 indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kampanya kapsamında 12 bin 434 kişi tüm borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı. İndirim kampanyasından borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak ev ile iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla 2 bin 879 kişi peşin ödemede bulunarak yüzde 22 indirimden yararlandı. Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 ev ile iş yeri alıcısının 12 bin 434’ü bütün borcunu, 2 bin 879’u da belirli kısmını ödedi. Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42’si borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen borç kapatma, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.