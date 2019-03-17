0553 313 94 23

TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular 21 Mart'ta başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 22 indirim kampanyasına başvurular 21 Mart'ta başlayacak.

17 Mart 2019 Pazar 11:49
TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular 21 Mart'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan 210 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlanabilecek.

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

- Son başvuru 19 Nisan

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:49
  1. başvuru
  2. indirim
  3. kampanya
  4. TOKi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü mesajı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart..
    2. Aracın içerisinde sevgilisini vurup..
    3. Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden..
    4. Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de..
    6. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    7. Demirle tutturulan jeneratörü kağıt..
    8. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu:..
    9. İstanbul'da facia: 2 defineci göçük..
    10. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    11. HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale..
    13. Batman’da Uluslararası Yarı Maraton..
    14. Kaymakam Öztürk’ten ’18 Mart’ mesajı
    15. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik..
    16. "Yeni Zelanda'da, Çanakkale'deki..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    18. "Kars'ı hiçbir zaman İstanbul'dan..
    19. (Özel) Koç boynuzunun rengarenk tarağa..
    20. Kocaeli’de sahil yolları aydınlandı
    21. İzmit’te ayda 150 ton cam toplanıyor
    22. Gevaş’ta 3 kilo 179 gram uyuşturucu..
    23. 4 ahıra çığ düştü, onlarca hayvan..
    24. İzmit’e bir park daha açıldı
    25. Balyonoz Koyu hizmete açıldı
    26. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    27. Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Kadıköy'de..
    28. RedBull BC One’da dünya finali..
    29. "İran'ın 9 milyon konuta ihtiyacı var"
    30. Tünel inşaatındaki göçükte yaşamını..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu