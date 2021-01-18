TOKİ’nin indirim kampanyalarına yoğun ilgi

Akit Ekonomi

Türkiye’nin dört bir yanında önemli projelere imza atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geçen yıl iki indirim kampanyası düzenlendi.

İndirim imkanı

İlk kampanya (6 Mayıs-19 Haziran) kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 indirim yapıldı. Aynı kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlandılar. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından istifade ettiler. Kampanyadan 2018 sonuna kadar satışları gerçekleştirilen, taksitleri 2018 sonuna kadar başlayan konut ve iş yeri sahipleri faydalandılar. Söz konusu kampanyada 17 bin 182 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapusunu aldı. Kısmi ödeme yapan 2 bin 188 kişiye ise indirim uygulandı.

Büyük fırsat

İkinci kampanyada (21 Ekim-19 Kasım) da konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 indirime gidildi. Kampanyadan 2019 Haziran ayı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş, taksitleri 2019 Haziran ayı itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlandılar. Aynı kampanyada 11 bin 817 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapusunu aldı. 2 bin 53 kişiye ise indirim fırsatı sunuldu. Her iki kampanya sonunda 28 bin 999 kişi tapusunu alırken, 4 bin 241 kişiye ise ödemelerde yüzde 20 indirim uygulandı. Geçen yıl düzenlenen iki indirim kampanyasından toplam 33 bin 240 kişi istifade etti.