  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ’nin indirim kampanyalarına yoğun ilgi
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ’nin indirim kampanyalarına yoğun ilgi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 2020’de düzenlediği iki indirim kampanyasından toplam 33 bin 240 kişi faydalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:00:00 -
TOKİ’nin indirim kampanyalarına yoğun ilgi

Akit  Ekonomi

Türkiye’nin dört bir yanında önemli projelere imza atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geçen yıl iki indirim kampanyası düzenlendi.

İndirim imkanı

İlk kampanya (6 Mayıs-19 Haziran) kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 indirim yapıldı. Aynı kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlandılar. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından istifade ettiler. Kampanyadan 2018 sonuna kadar satışları gerçekleştirilen, taksitleri 2018 sonuna kadar başlayan konut ve iş yeri sahipleri faydalandılar. Söz konusu kampanyada 17 bin 182 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapusunu aldı. Kısmi ödeme yapan 2 bin 188 kişiye ise indirim uygulandı.

Büyük fırsat

İkinci kampanyada (21 Ekim-19 Kasım) da konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 indirime gidildi. Kampanyadan 2019 Haziran ayı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş, taksitleri 2019 Haziran ayı itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlandılar. Aynı kampanyada 11 bin 817 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapusunu aldı. 2 bin 53 kişiye ise indirim fırsatı sunuldu. Her iki kampanya sonunda 28 bin 999 kişi tapusunu alırken, 4 bin 241 kişiye ise ödemelerde yüzde 20 indirim uygulandı. Geçen yıl düzenlenen iki indirim kampanyasından toplam 33 bin 240 kişi istifade etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır
Ekonomi

Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır

Sosyal medya yasasının ardından temsilcilik atamayan şirketlere cezalar birbiri ardına geldi. Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Tiktok,..
Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’
Gündem

Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5..
Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var

Irak'ta bir araç içindeki bomba imha edildi zannedildiği sırada patladı. Olayda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay