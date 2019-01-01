TOKİ’nin Esenler projesinde ihale günü

Kentsel dönüşümün simge ilçelerinden İstanbul Esenler’deki Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin birinci etabında yer alan 475 adet konut ile 26 adet ticaret alanın ihalesi bugün yapılacak. 2023 yılına kadar toplamda 1 milyon 200 bin konut inşa etmeyi hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’un gözde ilçelerinden Esenler’deki projelerine hız veriyor. TOKİ himayesinde gerçekleştirilecek dev dönüşümün önemli bir ayağı olan ihalelerde üçüncü adım atılıyor. Şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen birinci ve ikinci bölgelerin ihalesinin ardından bugün de Esenler 3. Bölgesinde inşa edilecek 475 konutun ihalesini yapacak. Proje kapsamında 26 adet de ticaret birim yer alacak.