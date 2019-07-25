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TOKİ’nin çehresi değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt ve ıslah çalışmalarının yapıldığı TOKİ bölgesinin çehresi değişti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
TOKİ’nin çehresi değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt ve ıslah çalışmalarının yapıldığı TOKİ bölgesinin çehresi değişti.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği TOKİ yolunda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz katıldı.


Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mahallelerini ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Belediye Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur. Mahallemizle ilgili ne zaman bir sorun ve sıkıntı olsa bizzat yerinde inceleyerek ve görerek sorunları ekibiyle birlikte giderme gayretinde olmuştur. Başkanımızdan razıyız iyi ki seçmişiz. Rabbim daha güzel yerlerde görmeyi nasip etsin. Başkanım ayrıca ekibinize de çok teşekkür ediyorum, çok güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyorlar” dedi.


TOKİ yolundaki çalışmaların biran önce tamamlanması için yoğun bir çalışma sergilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “TOKİ yolu Malatya için, özellikle de bu bölgemiz için biran önce tamamlanması gereken elzem bir yolumuzdu. Bu yolumuz ile ilgili vatandaşlarımızın da şikayetleri bulunmaktaydı. Yaklaşık 4.5 km. uzunluğundaki hatta çok yoğun çalışarak yolu tamamladık. Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için bu yolun biran önce rehabilite edilerek yeniden yapılması noktasında arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Çalışmaların biran evvel bitirilmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için arkadaşlarımız gece-gündüz demeden 7/24 çalışarak 4.5 km’lik kısımda çalışmalarını tamamladılar. Şu anda kaldırımların rehabilite çalışmaları yapılmakta. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayarak TOKİ yolumuzu sağlıklı, yaşanabilir ve engelleri olmayan bir cadde hüviyetine kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.


Başkan Gürkan “TOKİ yolundaki çalışmaları büyük bir hızla gerçekleştiren Daire Başkanımız Mehmet Mert ve ekibine bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden 7/24 çalışmalarını sürdürüyorlar. Bundan sonraki çalışmalarında da aynı performansı ve hızı bekliyor, çalışmalarından ve özverilerinden dolayı kendilerini kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
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