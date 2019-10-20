0553 313 94 23

144 ay vade ile! TOKİ’den yüzde 10 peşinatla dükkân

TOKİ, 16 ilde 130 işyeri ile 20 ildeki 91 konutu ‘açık artırma yöntemi’ ile satışa çıkardı.

20 Ekim 2019 Pazar 09:46
144 ay vade ile! TOKİ’den yüzde 10 peşinatla dükkân

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 işyeri ile 20 ildeki 91 konutu ‘açık artırma yöntemi’ ile satışa çıkardı. Açık artırma 5 Kasım Salı günü, saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten www.emlakyonetim.com.tr sitesi üzerinden teklif verilebilecek.

16 ilde 130 işyeri satılıyor

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli şehirlerinde satışa sunulan işyerlerine vadeli sahip olabilecekler. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa sunulan işyerleri yüzde 10, peşin 120 ay vade, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli’de satışa sunulan iş yerlerine yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle satışa sunuldu.

91 adet de konut var

Açık artırmada ayrıca 20 ilde yer alan projelerden toplam 91 konut da yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve  96, 108, 120 ve 144 ay vade ile satışa sunuldu. 

12 bin 78 kişi indirimden yararlandı

TOKİ’nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyasından 12 bin 78 kişi yararlandı. Katılımın bir önceki indirim dönemine göre üç kat arttığı tespit edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:46
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Kahramanmaraş
  5. Malatya
  6. Isparta
  7. Hatay
  8. Diyarbakır
  9. Denizli
  10. Çanakkale
  11. Bursa
  12. Bitlis
  13. Balıkesir
  14. Ankara
  15. Afyon
  16. Adana
  17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  18. açık artırma yöntemi
  19. TOKİ İstanbul Hizmet Binası
  20. TOKİ
  21. Açık artırma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtiraf ettiler! YPG/PKK, ABD’nin tasmalı köpeği
    1. İtiraf ettiler! YPG/PKK, ABD’nin..
    2. Donald Trump’ın başı kazan gibi! ‘Bu..
    3. "Paranız var mı" sorusuna..
    4. Tunç Soyer'in 'Rum' sevdası kabardı!..
    5. MediaMarkt’tan İzmir’e yeni mağaza
    6. Şili son yılların en zorlu günlerini..
    7. Türk Kızılaydan Yemen'deki iç..
    8. Alman basını, Türkiye-ABD anlaşmasını..
    9. SOCAR AQS’nin Ankara ofisi açıldı
    10. Alman taraftarlarPKK yandaşlarıyla..
    11. TOKİ’den yüzde 10 peşinatla dükkân
    12. 'Mescid-i Aksa'yı bölme planları..
    13. MSB: Teröristlerin Güvenli Bölge'den..
    14. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    15. Ucuz tatil için fırsat mevsimi
    16. 'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma..
    17. Juventus zorlanarak kazandı
    18. Bakan Soylu resti çekti: Avucunuzu..
    19. Rusya’dan Türkiye’ye açık davet!..
    20. Real Madrid'den kötü gidiş
    21. Avrupa için yüzde 40’lık indirim fırsatı
    22. Bahreyn'deki güvenlik zirvesine..
    23. Yiğitali’ye modern hizmet binası
    24. Hamas'tan Nuri Pakdil açıklaması
    25. İmamoğlu iptal ettirdi Zeytinburnu..
    26. Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal..
    27. Hristiyan papazın Türkiye..
    28. HDP’li hainlere maaş ödenmesin
    29. Johnson AB'den imzasız mektupla Brexit..
    30. İsmail Saymaz’ın hadsiz sözlerine..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı