144 ay vade ile! TOKİ’den yüzde 10 peşinatla dükkân

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 işyeri ile 20 ildeki 91 konutu ‘açık artırma yöntemi’ ile satışa çıkardı. Açık artırma 5 Kasım Salı günü, saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten www.emlakyonetim.com.tr sitesi üzerinden teklif verilebilecek.

16 ilde 130 işyeri satılıyor

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli şehirlerinde satışa sunulan işyerlerine vadeli sahip olabilecekler. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa sunulan işyerleri yüzde 10, peşin 120 ay vade, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli’de satışa sunulan iş yerlerine yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle satışa sunuldu.

91 adet de konut var

Açık artırmada ayrıca 20 ilde yer alan projelerden toplam 91 konut da yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 96, 108, 120 ve 144 ay vade ile satışa sunuldu.

12 bin 78 kişi indirimden yararlandı

TOKİ’nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyasından 12 bin 78 kişi yararlandı. Katılımın bir önceki indirim dönemine göre üç kat arttığı tespit edildi.