TOKİ’den yatırımcıya fırsat

TOKİ’nin iştiraki firmalardan Emlak Yönetim A.Ş. tarafından açık artırma yöntemiyle satışlarının yapılacağı gayrimenkullerin müzayedesi 6 Eylül Perşembe günü saat 14:00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek. Emlak Yönetim A.Ş.’nin resmi internet sitesinden de canlı olarak izlenebilecek açık artırmada aynı zamanda online olarak da fiyat teklifi vermek mümkün olacak.

180 AY ÖDEME SEÇENEĞİ

Yüzde 25, yüzde 30 veya yüzde 50 peşin, bakiyeler 12, 24, 60, 120 veya 180 ay vade şeklinde ödeme planlarıyla (vadelendirme seçeneklerinde vade farkları eklenecek) sahip olma imkânı sunulan iş yerleri alfabetik sırayla; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, G.Antep, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde bulunuyor.

12 İLDE KONUK SATACAK

Yüzde 25 peşin, bakiyeler 120 veya 180 ay vade şeklinde ödeme planlarıyla (vadelendirme seçeneklerinde vade farkları eklenecek) sahip olma imkânı sunulan konutlar alfabetik sırayla; Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Karabük, Konya, Malatya, Muğla, Sivas ve Yalova’da bulunuyor.