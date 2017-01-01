TOKİ’den yatırımcıya fırsat

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 31 şehirdeki toplam 273 iş yeri ile 12 ayrı vilayetteki toplam 27 konutunu açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

TOKİ’nin iştiraki firmalardan Emlak Yönetim A.Ş. tarafından açık artırma yöntemiyle satışlarının yapılacağı gayrimenkullerin müzayedesi 6 Eylül Perşembe günü saat 14:00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek. Emlak Yönetim A.Ş.’nin resmi internet sitesinden de canlı olarak izlenebilecek açık artırmada aynı zamanda online olarak da fiyat teklifi vermek mümkün olacak.

180 AY ÖDEME SEÇENEĞİ

Yüzde 25, yüzde 30 veya yüzde 50 peşin, bakiyeler 12, 24, 60, 120 veya 180 ay vade şeklinde ödeme planlarıyla (vadelendirme seçeneklerinde vade farkları eklenecek) sahip olma imkânı sunulan iş yerleri alfabetik sırayla;  Adana, Adıyaman, Aksaray,  Amasya,  Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, G.Antep, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde bulunuyor.

12 İLDE KONUK SATACAK

Yüzde 25 peşin, bakiyeler 120 veya 180 ay vade şeklinde ödeme planlarıyla (vadelendirme seçeneklerinde vade farkları eklenecek) sahip olma imkânı sunulan konutlar alfabetik sırayla; Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Karabük, Konya, Malatya, Muğla, Sivas ve Yalova’da bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
  1. Karabük
  2. Yalova
  3. Kırıkkale
  4. Karaman
  5. Aksaray
  6. Zonguldak
  7. Yozgat
  8. Uşak
  9. Tokat
  10. Sivas
  11. Sakarya
  12. Muğla
  13. Manisa
  14. Malatya
  15. Konya
  16. Kocaeli
  17. Kayseri
  18. İstanbul
  19. Isparta
  20. Hatay
  21. Giresun
  22. Gaziantep
  23. Eskişehir
  24. Erzincan
  25. Elazığ
  26. Denizli
  27. Çorum
  28. Bursa
  29. Bolu
  30. Bilecik
  31. Balıkesir
  32. Antalya
  33. Ankara
  34. Amasya
  35. Afyon
  36. Adıyaman
  37. Adana
  38. TOKİ
TOKİ - Emlak Konut GYO
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