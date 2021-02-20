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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ’den yatay mimari hamlesi
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ’den yatay mimari hamlesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yatay yapılar inşa ediyor. İdare, mahalle kültürünü yaşatan kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 14:55:00 -
TOKİ’den yatay mimari hamlesi

Akit  Ekonomi

Son iki yılda 89 bine yakın aileyi ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), örnek projelere imza atıyor. İdare, az katlı konut projeleriyle ön planda yer alıyor.

Kaliteli ve güvenliler

TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilen konutlar talep görüyor. Zira bu konutlar, hem kaliteli hem konforlu hem dev güvenli bulunuyor. Yatay mimari esaslı kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri beğeni topluyor. Örneğin İstanbul Gaziosmanpaşa’da hayata geçirilen Yıldız Tabya Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nden övgüyle söz ediliyor. Projede 244 konut ve 34 dükkânın yanı sıra 141 araç kapasiteli açık otopark bulunuyor. Yeşil alana geniş yer veriliyor.

Talep yoğun

Ankara Sincan’da devreye alınacak 752 konutluk Saraycık Mahallesi 4.Bölge 1.Etap Projesi’ne de takdir yağıyor. Projenin mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatacağı ifade ediliyor. İzmir’in Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi 2. Etap Projesi’nin de rol model alınacağı dile getiriliyor. Öbür taraftan 2021’de yatay mimari anlayışıyla yapılacak 100 bin sosyal konut ilgi odağı konumunda.

Denge gözetilecek

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu şehircilik kriterleri doğrultusunda yatay mimari anlayışıyla konutlar üreteceğiz. İnsan, şehir, tabiat dengesini gözeten binalar ve mahalleler kuracağız” şeklinde konuştu. Şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak; insanı toprak ve bitkiyle buluşturacak projelere ağırlık vereceklerini aktaran Bulut, şunları söyledi: “Yeni yaşam tarzı, daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İnsanlarımız, artık çevreyle etkileşimlerini arttıran ve kendilerine sosyalleşme olanağı sunan sosyal yaşam alanları talep etmektedir. Bu da şehirlerimizi ve inşaat sektörü temsilcilerini bir değişime zorlamaktadır. TOKİ de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un koordinesinde milletimizin beklentilerine cevap vermeye çalışmaktadır. Örnek projeler geliştirmektedir. Bunların başında kentsel dönüşüm projeleri gelmektedir.”

Çalışmalar sürüyor

Öte yandan TOKİ, afetzedeler için de pek çok konut inşa etti. Başkan Bulut, “Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya’da 26 bin konutun süratle inşaatlarına başladık. İzmir’de de aynı şekilde. Bayraklı’da 7 bölgede bin 500 konutun ihalesini yaptık” açıklamasında bulundu.

Ekonomiye olumlu katkı

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