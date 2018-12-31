TOKİ’den ucuz ev ve dükkân

Türkiye’nin birçok noktasında konut ve iş yeri inşa eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar için yeni bir fırsat sunuyor. TOKİ’nin avantajlı satış ihalesi 8 Ocak Salı günü saat 13:00’da düzenlenecek. TOKİ, 11 ildeki 60 adet konutu ve 25 ildeki 265 adet iş yerini satışa çıkardı. Birçok ilde bulunan gayrimenkullerini satan TOKİ ihalesi açık artırma usulüyle gerçekleşecek.

4 yeni kampanya daha

Konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere yeni bir fırsat sunan TOKİ’nin satışa çıkardığı gayrimenluller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Niğde, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak’ta bulunuyor. Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dört yeni kampanyaya daha başladı. TOKİ’nin dün satışa çıkardığı konutlar için peşinat bedelleri 10 bin liradan, aylık taksit bedelleri 407 lira 88 kuruştan başlıyor. İşte fırsat kampanyalarının detayları:

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda tek konut

TOKİ Kahramanmaraş Türkoğlu projesinde yer alan bir adet konut için başvurular dün itibariyle başladı. Projedeki 119 bin 54 liralık 2 oda 1 salon konut için son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Konut için peşinat bedeli 14 bin 286 lira, taksit bedeli ise 582,05 lira olarak açıklandı. TOKİ Malatya Merkez projesinde yer alan konut bugün itibariyle satışa çıktı. Konut bedelinin 193 bin 169 lira olarak olduğu proje için son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Projeden 19 bin 316 lira taksit ve 965,85 lira taksitle konut sahibi olmak mümkün.

Bir konut da Adapazarı’ndan

TOKİ Adapazarı projesinde yer alan bir adet konut için başvurular 24 Aralık 2018-29 Mart 2019 tarihleri arasında kabul edilecek. Konut fiyatının 83 bin 429 lira olarak belirlendiği projeden 10 bin lira peşinat ve aylık 407,88 lira taksitle konut sahibi olunabiliyor.