TOKİ'den Trabzon'a 2 millet bahçesi

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Trabzon'un Akçaabat ve merkez Ortahisar ilçelerinde yapılacak millet bahçelerinin ihaleleri yapıldı.

Yeni "çevre ve şehircilik vizyonu" doğrultusunda Türkiye'nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan millet bahçeleriyle şehirlerin çehresi değişiyor. Millet bahçelerinin inşasında aktif görev alan TOKİ, öncelikli olarak mülkiyetindeki eski statların alanlarını millet bahçelerine dönüştürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ tarafından ihalesi yapılan Trabzon Ortahisar Millet Bahçesi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine 62 bin 290 metrekarelik alanda, Akçaabat Millet Bahçesi ise eski Akçaabat Fatih Stadı'nın bulunduğu yerde 23 bin 125 metrekarelik alanda yapılacak.

Trabzon'da eski statların yerine yapılacak millet bahçeleri ile Trabzonlular içerisinde yürüme yollarının, spor alanlarının, biyolojik göletlerin, millet kıraathanelerinin, renk ve koku bahçelerinin olduğu yeşil alana kavuşacak.

- Gün doğumu ve gün batımı için seyir terasları

Akçaabat Millet Bahçesi, konumu itibarıyla deniz kıyısında yeşille mavinin buluştuğu noktada yapılacak.

Fonksiyon ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek Trabzon Akçaabat Millet Bahçesi'nin ihalesi 28 Mart Perşembe günü yapıldı. 11 firmanın katıldığı ihalede tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma projenin inşaatına başlayacak ve 240 gün içerisinde projeyi tamamlayacak.

Akçaabat Millet Bahçesi, Trabzon-Samsun kara yolu paralelinde, Akçaabat kent merkezine 1 kilometre, Trabzon şehir merkezine 11,5 kilometre uzaklıkta olacak, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Projenin kuzey batı köşesinde Karadeniz'i seyretmek için basamaklar, doğu tarafında ise gün doğumu ve gün batımı için seyir terasları olacak.

- Proje 300 gün içerisinde tamamlanacak



Trabzon Millet Bahçesi projesi şehrin merkezinde yer alan Hüseyin Avni Aker Stadyum alanında yapılacak. Toplam 62 bin 290 metrekare olacak Trabzon Millet Bahçesi'nin ihalesi de dün gerçekleştirildi.

İhaleye 13 firma katıldı, değerlendirme aşamasından sonra ihaleyi alan firmanın açıklanacağı proje 300 gün içerisinde tamamlanacak.

Trabzon Millet Bahçesi, konumu itibarıyla şehrin merkezinde yer alıp, Trabzonluların rahatça nefes alabileceği yeşil alan olacak.

Vatandaşların kolayca ulaşabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği Trabzon Millet Bahçesi projesinde mini futbol sahaları, basketbol sahası, tenis kortu, koşu ve yürüyüş yolları yer alacak.

Renk ve koku etkili botanik bahçe ve gölet çevresinde vatandaşların gezip dinlenebileceği alanların da olacağı proje içerisinde çocuk parkı, çim amfi, sosyal donatılar ve restoranlar yer alacak.

Proje kapsamında ayrıca 340 metrekarelik millet kıraathanesi yapılacak. Ücretsiz ikramların sunulacağı millet kıraathanesinde kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen öğrenciler, internet, fotokopi ve tarayıcıdan ücret ödemeden yararlanabilecek.

