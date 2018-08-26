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TOKİ’den son dakika indirim kampanyası! TOKİ indirim kampanyası başvuruları

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:26
TOKİ’den son dakika indirim kampanyası! TOKİ indirim kampanyası başvuruları

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor.

TOKİ’den son dakika büyük indirim kampanyasına imza atmaya hazırlanıyor. TOKİ, borcunu erken ödemek isteyenlere yönelik her yıl indirim kampanyası düzenleyerek binlerce vatandaşı ev indirim fırsatlarından yararlandırarak ev sahibi yapıyor. TOKİ’nin yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular 21 Eylül’de yapılacak. TOKİ indirim kampanyasının son başvuru tarihi ise 19 Ekim. Peki TOKİ indirim kampanyasında son durum. TOKİ indirim kampanyası başvuruları nereye yapılacak?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi başlıyor. TOKİ'den yapılan açıklamada, indirim kampanyasına başvuruların 21 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti. Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül-19 Ekim'de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 24 İNDİRİM

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek." bilgisini verdi. TOKİ indirim kampanyası başvuruları TOKİ’nin internet sitesi üzerinden başvurulabilmekte.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:26
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