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TOKİ’den Sivas’a millet bahçesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Sivas Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:18
TOKİ’den Sivas’a millet bahçesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Sivas Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.


TOKİ tarafından içerisinde yürüyüş alanlarının, yeşil alanların, bisiklet yollarının, koşu parkurlarının, spor salonlarının ve çok amaçlı oyun sahalarının olacağı Sivas Millet Bahçesi’nin ihalesi dün yapıldı. İhaleye 25 firma katıldı. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma projenin inşaatına başlayacak ve 240 gün içerisinde tamamlayacak.


Eski Sivas stadının yerinde toplam 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesi, Sivaslı vatandaşları daha çok yeşille buluşturacak. Millet bahçesi bitki, peyzaj ve sosyal donatılarıyla şehne yeni bir soluk getirecek. 3 bin 515 metrekarelik çim aktivite alanı bulunan millet bahçesinde bin 611 metrekarelik piknik alanı, 700 metre uzunluğunda bisiklet parkuru, 905 metre uzunluğunda yaya gezinti yolu, basketbol ve voleybol oynanabilecek spor sahası olacak. Yaş gruplarına göre ayrılmış iki farklı noktada bin 615 metrekarelik alanda çocuk oyun alanlarının olacağı millet bahçesinde 2 potalı dairesel ve 2 adet yarım saha basketbol sahası ve 500 metrekarelik 2 adet egzersiz alanları da yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde 327 metrekarelik kaykay pisti, 3 adet masa tenisi masası ve bin 196 metrekarelik alanda yöresel bitkilerin mevsimsel renklenme gösterisinin yapılacağı alanlar olacak.


Yeşiliyle, fonksiyon ve sosyal donatılarıyla vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek Sivas Millet Bahçesi doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:18
  1. doğa

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