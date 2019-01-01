TOKİ’den satılık 55 konut, 159 iş yeri

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 29 ilde yer alan 55 konut ile 23 ilde yer alan 159 iş yerini satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkuller Rize, Trabzon, Muş, Diyarbakır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Çorum, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Samsun, Bolu, Tekirdağ, İzmir, İstanbul, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Siirt, Şanlıurfa, Niğde, Osmaniye, Yalova, Kırıkkale, Konya, Karaman ve Kocaeli’de yer alıyor. İhale 25 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’de Ankara’daki TOKİ Bilkent Konferans Salonunda gerçekleşecek. Satışlar İstanbul Halkalı’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda da takip edilebilecek.