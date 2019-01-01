TOKİ’den satılık 55 konut, 159 iş yeri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde yer alan 55 konut ile 23 ilde yer alan 159 iş yerini satışa çıkardı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 29 ilde yer alan 55 konut ile 23 ilde yer alan 159 iş yerini satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkuller Rize, Trabzon, Muş, Diyarbakır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Çorum, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Samsun, Bolu, Tekirdağ, İzmir, İstanbul, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Siirt, Şanlıurfa, Niğde, Osmaniye, Yalova, Kırıkkale, Konya, Karaman ve Kocaeli’de yer alıyor. İhale 25 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’de Ankara’daki TOKİ Bilkent Konferans Salonunda gerçekleşecek. Satışlar İstanbul Halkalı’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda da takip edilebilecek.

  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Kırıkkale
  4. Karaman
  5. Zonguldak
  6. Şanlıurfa
  7. Trabzon
  8. Tekirdağ
  9. Siirt
  10. Samsun
  11. Rize
  12. Niğde
  13. Muş
  14. Kahramanmaraş
  15. Kütahya
  16. Konya
  17. Kocaeli
  18. Kırşehir
  19. Kayseri
  20. İzmir
  21. İstanbul
  22. Hatay
  23. Eskişehir
  24. Diyarbakır
  25. Denizli
  26. Çorum
  27. Çankırı
  28. Bolu
  29. Ankara
  30. Afyon
  31. Adana
  32. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  33. TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu
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