TOKİ’den Malatya’ya millet bahçesi

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya eski İnönü Stadyumu’nun 38 bin 587 metrekare alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millet bahçesi yapımı için start verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı bu kapsamda içerisinde yürüyüş alanlarının, yeşil alanların, bisiklet yollarının, koşu parkurlarının, spor salonlarının ve çok amaçlı oyun sahalarının olacağı Malatya Millet Bahçesi’nin ihale tarihini açıkladı. 10 Temmuz’da TOKİ tarafından yapılacak ihale de tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma projenin yapımına başlayacak. Malatya eski İnönü Stadyumu’nun yerinde toplam 38 bin 587 metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesi Malatyalı vatandaşları daha çok yeşille buluşturacak. Millet bahçesi bitki, peyzaj ve sosyal donatılarıyla Malatya şehrine yeni bir soluk getirecek.

YEŞİLLE DOLU BİR MERKEZ OLACAK

Spor alanları, bisiklet parkuru, koşu parkuru, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahasının olacağı millet bahçesinde 40 farklı türde ağaç ve çalı-yer örtücü bitki olacak. Ayrıca, millet bahçesi içerisinde yöreye uygun çok çeşitli bitki türleri olacak. Yaklaşık 5 bin metrekarelik çim aktivite alanı bulunan millet bahçesi, içerisinde barındıracağı süs havuzu, gül bahçeleri, vatandaşlara açık yenebilir yiyecek ekim-dikim alanı, yöresel bitkilerin mevsimsel renklenme gösterisinin yapılabileceği alanları ile yeşille dolu yeni bir merkez olacak.

PROJEDE MİLLET KIRAATHANESİ DE VAR

Farklı yaş gruplarına yönelik çocuk oyun alanının yer alacağı millet bahçesinde ebeveynler için de dinlenme, oyun ve seyir alanlarını da yapılacak. Malatya millet bahçesi şehrin ana ulaşım ağının ortasında yer almasıyla vatandaşların kolayca ulaşabileceği bir konumda yer alıyor. Vatandaşlar millet bahçesine üç ayrı noktadan giriş yapacak. Kullanım kolaylığı, cazibe noktaları, güvenlik ve bakım konularının da dikkate alındığı projede ayrıca millet kıraathanesi de yapılacak. Yeşiliyle, fonksiyon ve sosyal donatılarıyla vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek Malatya millet bahçesi doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.