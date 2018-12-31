TOKİ’den kurasız ev fırsatı

Dar ve orta gelirli vatandaşların yanı sıra yılda en az 15 bin emeklinin yüzünü güldüren TOKİ, birçok ilde arzu eden aileleri çekilişsiz kurasız konut sahibi yapacak. Satışların devam ettiği konutlar ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme imkânı ile idare tarafından konut alıcılarına sunuluyor.

Ucuz ev satışları nasıl takip edilecek?

Her bir ilde bulunan konutların satışa sunulduğu tarihler değişiklik gösterirken, konutların açık satışta olduğu tarihler TOKİ’nin resmi sitesinde yayınlanıyor. TOKİ tarafından açık satışa sunulan bu konutların satışları bulundukları ildeki T.C Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu yılki son başvuru tarihi ağırlıklı olarak 31 Aralık 2018 olan kurasız satışı yapılabilen TOKİ Evlerinin bulunduğu iller ise şunlar: Adana, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Çankırı, Denizli, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Kırklareli, Kırıkkale, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak.