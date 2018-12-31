TOKİ’den kurasız ev fırsatı

Dar ve orta gelirli vatandaşların yanı sıra yılda en az 15 bin emeklinin yüzünü güldüren TOKİ, birçok ilde arzu eden aileleri çekilişsiz kurasız konut sahibi yapacak.

Dar ve orta gelirli vatandaşların yanı sıra yılda en az 15 bin emeklinin yüzünü güldüren TOKİ, birçok ilde arzu eden aileleri çekilişsiz kurasız konut sahibi yapacak. Satışların devam ettiği konutlar ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme imkânı ile idare tarafından konut alıcılarına sunuluyor.

Ucuz ev satışları nasıl takip edilecek?

Her bir ilde bulunan konutların satışa sunulduğu tarihler değişiklik gösterirken, konutların açık satışta olduğu tarihler TOKİ’nin resmi sitesinde yayınlanıyor. TOKİ tarafından açık satışa sunulan bu konutların satışları bulundukları ildeki T.C Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu yılki son başvuru tarihi ağırlıklı olarak 31 Aralık 2018 olan kurasız satışı yapılabilen TOKİ Evlerinin bulunduğu iller ise şunlar:  Adana, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Çankırı, Denizli, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Kırklareli, Kırıkkale, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak.


Yeni Akit Gazetesi
  1. Düzce
  2. Kırıkkale
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Sivas
  8. Samsun
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Niğde
  12. Muş
  13. Mardin
  14. Kahramanmaraş
  15. Malatya
  16. Konya
  17. Kırklareli
  18. Hatay
  19. Denizli
  20. Çankırı
  21. Bilecik
  22. Balıkesir
  23. Ankara
  24. Amasya
  25. Adana
  26. T.C Ziraat Bankası
  27. Türkiye Halk Bankası
  28. TOKİ
TOKİ - Emlak Konut GYO
İhaleler - Mevzuat
Arsa Arazi
Yapı - Dekorasyon
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