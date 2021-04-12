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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ’den Konya ve Aksaray'a 4 bin 780 konut
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ’den Konya ve Aksaray'a 4 bin 780 konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirliler için yeni projeler ortaya koyuluyor. İdarece Konya ile Aksaray’da 4 bin 780 konut inşa ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 19:00:00 -
TOKİ’den Konya ve Aksaray'a 4 bin 780 konut

Depreme dayanıklı daireler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), önemli bir projeyi devreye alıyor. İdare, ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’yle yatay mimarili, depreme dayanıklı binalar üretiyor.

İnşaat başladı

Proje kapsamında Konya’da 3 bin 800, Aksaray’da ise 980 konut yapılıyor. İhalesi gerçekleştirilen konutlardan Konya’da 3 bin 92’sinin, Aksaray’da ise 632’sinin inşasına başlandı. Konya’da 11 bölgede yapım çalışmalarına hız verildi. Meram ilçesi Beybes Mahallesi’nde 461’i 2+1, 196’sı 3+1 olmak üzere 657 konut yüzde 20 seviyesine ulaştı. Ayrıca 13 dükkânlı 2 ticaret merkezinin inşaatında ilerleme kat edildi.

3 etap halinde

Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde 3 etaplık bin 787 konutun da temeli atıldı. Yüzde 20’ye varan bu konutların, yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konutların yapılmasıyla esnaf ve vatandaşın iç içe olduğu, mahalle kültürünü yaşatan yeni bir yaşam alanı oluşacak. Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde yapılacak 126 konutun ise zemin çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki hafta konutların inşasına başlanacak. Proje çerçevesinde Emirgazi’de 142, Halkapınar’da 170, Cihanbeyli’de 210 konut üretilmesi planlanıyor. Projelerin ihaleleri ve ilk temel atmalar yapıldı.

Çalışmalar sürüyor

Aksaray’da da Güzelyurt, Eskil, Ağaçören ve Sultanhanı ilçelerinde inşa edilecek konutların yer teslimi yapıldı. İnşaatlarda ilk betonlar döküldü. Ağaçören’de 73 konut, yüzde 7 seviyesine geldi. Projede kapsamında ayrıca 12 dükkân da yapılıyor. Eskil merkezde inşa edilecek 142 konutun da temeli atıldı. Eşmekaya beldesine yapılacak 94 konut ile Sultanhanı ilçesinde yer alacak 158 konutun ise kazı çalışmalarına start verildi. Güzelyurt ilçesinde inşaatı başlayan 165 konutun yanı sıra ticaret merkezi ve 100 kişilik cami konumlanacak.

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