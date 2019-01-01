TOKİ’den İstanbul’a 24 bin konut daha

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile başlattıkları Türkiye genelinde 140 projede 50 bin sosyal konut seferberliğinde gelinen aşamayı ve yeni planlarını Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya anlattı. “Bugün itibarıyla 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlanmış durumdayız” diyen Bulut, 18 projede 10 bin 271 konutun ihalesinin tamamlanıp, inşaatlarının başlama aşamasına gelindiğini, 24 ayda tamamlanacak projeler devam ederken, İstanbullular için müjdeli haberler vermeye hazırlandıklarını söyledi.

TOKİ olarak, son 16 yılda 843 bin 546 konut rakamına ulaşıp, 3,5 milyon vatandaşı 15-20 yıl vadelerle konut sahibi yaptıklarını dile getiren TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un ard arda verdiği müjdeli haberler ise şöyle:

Yıl başından sonraki uygulamaları neticesinde 50 bin konut projesi, millet bahçeleri ve diğer projeler için yılın ilk 5 ayında 5 milyar liralık bir ödeme yaptıklarını ve istihdama katkı sağladıklarını belirten Bulut, “Yıl sonuna kadar inşaat sektörü vasıtasıyla piyasaya 16 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. 16 milyarlık kaynak istihdam açısından da önemli. Bizim uygulamalarımız inşaat sektörü vasıtasıyla 250 alt sektöre hitap ediyor. Projelerimiz ile önümüzdeki inşaat sezonunda işsizliğin azalması noktasında çok önemli katkıda bulunacak. 100-120 bin civarında bir direkt istihdam söz konusu olacak. Dolaylı istihdam ile işsizlik oranının ciddi anlamda azalacağına inanıyorum” dedi. Bulut, diğer mesajlarını ise şöyle sıraladı:

Sosyal konuta odaklanacağız

TOKİ, gelecek dönemde sosyal konuta önem verecek. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bize net talimatı var. TOKİ olarak artık sosyal konut dışında bir konut üretimi gerçekleştirmeyeceğiz. Bu doğrultuda da biz adımlarımızı yıl başından itibaren başladık. Zaten 5 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 50 bin sosyal konut bu mantık ve düşünce çerçevesinde ortaya çıkmış bir projedir.

50 bin konutla özlenen yapılar

Mahalle kültürüne uygun olarak yatay mimariye önem veriyoruz. Bu projenin 50 bin gibi önemli bir rakamla başlatılmış olmasının bir başka sebebi de TOKİ’nin özellikle yatay mimari, mahalle kültürü, doğayla bütünleşen, insanların birbiriyle kaynaşabildiği mahalle arkadaşlığı yapabildiği, komşusuna sahip çıkabildiği projeler üretmek maksadıyla yola çıktık. Bunun için bunu 3 bin, 5 bin konutla yapmak yerine ihtiyacı da göz önünde bulundurarak 50 bin gibi ciddi bir rakamla yola çıktık ve sonuçlarını da almaya başladık. Gelecek süreçte, 2023’e kadar sosyal konutta 250 bin konut hedefinde ve bundan sonraki tüm süreçte bütün projelere bu konseptle devam edilecek.

İstanbullulara müjdemiz olacak

İstanbul'da yeni sosyal konut projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadık. İstanbul'da sosyal konut ihtiyacının çok yüksek olduğu aşikâr. Biz bu doğrultuda sadece İstanbul değil ama diğer illerde de aynı doğrultuda hareket edeceğiz ancak İstanbul özelinde de başvuru sayısının çok fazla olması nedeniyle öncelikli olarak bu 6 bin 300 kişilik kurayı çekeceğiz. Ama önümüzdeki süreçte İstanbul'da yeni sosyal konut projelerinin de bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.

İkinci adım 2020’de

Vatandaşların talebi bizleri sosyal konut üretimine hız verme noktasına getirdi. İstanbul’dan gelen 300 bin talep önemlidir. Bu talebi de imkânlar çerçevesinde ve adaletli bir şekilde karşılamak zorundayız. Sosyal devlet anlayışı içerisinde imkânlarımızı seferber ederek İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız için 2020 yılında yeni konut projelerinin hazırlığına başladık. Bu çerçevede Pendik, Silivri, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla bölgelerinde planlamalar söz konusu. İnşa edilecek konut sayısı da 10 bini bulacaktır.

TOKİ’nin ekonomiye katkıları

-Toplu Konut İdaresi, inşaat sektöründe yaklaşık 250 alt sektörü ve istihdamı destekliyor.

-Son 5 ayda süre içinde inşaat sektörüne toplamda 5 milyar 239 milyon 693 bin 986 TL kaynak aktardık.

-Son 16 yıl içinde TOKİ tarafından yaklaşık 160 milyarlık TL’lik yatırım yapılmıştır.

İstanbul’daki sosyal konutların kura tarihleri

Kura çekimleri devam ediyor

50 bin sosyal konutluk projenin kuralarını 19 Nisan itibarıyla tamamladık. Kura çekimleri ise 19 Ağustos’a kadar tamamlanmış olacak. Bugün itibarıyla 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlandı. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlanmış ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede yani bin 686 konut projesi de ihale sürecinde. Dolayısıyla 15 binin üzerinde bir konutun kurasını çekmiş oluyoruz, 12 bin üzerinde konutun da ihale sürecini başlatmış ya da inşa aşamasına getirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de ki, en çok başvurunun alındığı il İstanbul zaten. İstanbul kuralarına 318 bin civarı bir başvuru oldu. İstanbul’un kurası da 26 Haziran’da başlıyor ve temmuzun ilk haftasında tamamlanacak.

Millet bahçeleri bir bir hizmette

Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bunların 13’nün inşaatı devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanımızın her ile bir millet bahçesi projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesini tamamlamış olacağız. Millet bahçeleri bakımından İstanbul’a öncelik verdik. İstanbul’da şu an 13 millet bahçesi sadece TOKİ gündeminde. Kayaşehir 1, 2, 3 ve 4. Etap, Başakşehir kuzey yakası millet bahçesi, Esenyurt, Hoşdere, Küçükçekmece Halkalı, Pendik, Kartal, Esenler, Beşiktaş, Kadıköy, Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz millet bahçeleri gündemimizde.

Bulut: Kentsel dönüşümle ilgili temel hareket noktalarımız

-Kentsel dönüşümde hiçbir vatandaşımız asla mağdur olmayacak.

-Yerinde dönüşüm olacak.

-Gönüllü dönüşüm olacak

-Süratli dönüşüm olacak.

-240 projede 350 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık.

-146 bin 85 konutun ihalesini yaptık.

-81 bin 919 konut hak sahiplerine teslim ettik.

-Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un açıklamış olduğu yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisi kapsamında 106 projede 32 bin 673 konut yapacağız.

-Böylelikle şehirlerimize 10 milyar liralık yatırım yapacağız.

Faizsiz konut kredisi fırsatı

TOKİ, 23 bin 858 aileye 1 milyar 122 milyon kredi kullandırdı. Bu yıl içinde Şehit Aileleri ve görev malulü 824 kişiye 110 milyon 149 bin 055 TL Faizsiz Konut Kredisi imkânı sağladı. 2019 yılında konut başına verilen kredi miktarı ise 137 bin lira.

Kentsel dönüşümde ‘TOKİ’ bir güvence

Kentsel dönüşümde sadece TOKİ olarak bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini gerçekleştirdik ve 80 binin üzerinde konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın her yıl 300 bin kentsel dönüşüm konutunu bakanlık marifetiyle söz konusu bunun da 30 ila 40 bininin TOKİ tarafından yapılması isteniyor. Bu doğrultuda bakanlık kentsel dönüşüm strateji planı hazırladı, tüm Türkiye’de valiliklere gönderdi. Buradan bir proje çalışmasıyla ilgili zaten önümüzdeki süreçte bir açıklama yapılacak. Bu çalışmaya uygun olarak biz de çalışmalarımızı tamamladık. Bu plana uygun 2019 yılı için 32 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi hedefledik. Bu projeleri de yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. İstanbul’da da 2019 yılı için ilk etapta yaklaşık 14 bin konut projemiz söz konusu. Bunun da 2 binini ihale etmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bin 700 konutun da projelerini tamamlayıp ihale aşamasına getirmek üzereyiz.

Önce vatandaşlarımızın rızası olacak

Vatandaşın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüme başlamayacağız. Sahaya çıktığımızda vatandaş bunu görüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’la beraber Tozkoparan bölgesindeydik. Orada uzunca bir süredir gündemde olan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen kentsel dönüşüm süreci vardı. Vatandaşımız burada köhnemiş eski yapılarda 38 metrekare alanlarda yaşıyorlar. Vatandaşlarımıza 45 metrekare yerler teklif edilmiş. Bakanımız bunun bizim kültürümüze uygun olmadığını söyleyerek en az 75 metrekare 2+1 tipi konutlar olması gerektiğini söyledi. Vatandaşlarımız bunu büyük bir sevinçle karşıladılar. İstanbul ve Türkiye genelinde yapmaya çalıştığımız kentsel dönüşüm vatandaşın rızasıyla ve memnun olacağı projeleri hayata geçirmektir. İstanbul’un farklı bölgelerindeki kentsel dönüşüm sürecinde rol alıyoruz. Kağıthane bölgesinde bir toprak kayması sonrası kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Bu bölgede 685 konutun projesini hazırladık. Önümüzdeki süreçte vatandaşımızın rızasını alarak yerinde dönüşümü esas alarak buradaki dönüşüm projesini hayata geçireceğiz.