TOKİ’DEN Gaziantep’te 191 bine 3+1 daire

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. Etap projesinde yer alan konutlar dün satışa çıktı. Projede yer alan 3+1 ve 4+1 tipi daireler, 191 bin 853 lira ile 293 bin lira arasında değişiyor. Yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinat imkânı sağlanan daireler için 108 ay, 120 ay ve 144 ay vade imkânı sunuluyor. 22 bin 190 lira peşinat ve 999 lira aylık taksitin olduğu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 olarak açıklandı.