TOKİ’den faizsiz, 20 yıl vadeli kredi

Hükümetin ikinci 100 günlük eylem planında yer alan şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi müjdesinin detayları netleşti. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şehit Aileleri ile Gazi ve Vazife malulleri için faizsiz ve 20 yıl geri ödemeli konut kredisi verilmesi çalışmaları başlatıldı. Bu yıl içerisinde 260 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırılması planlanıyor. TOKİ, 2018 yılında bin 758 aileye 194 milyon liralık faizsiz kredi vererek, toplamda 23 bin 151 aileye 1 milyar 30 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırdı.

Yüzde 1 masraf alınıyor

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının dörtte biri tutarındaki miktarın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesilmesiyle yapılıyor. Krediye faiz uygulasa da kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin yüzde 1’i oranında masraf alınıyor.

Nasıl yararlanılacak?

TOKİ tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malüllerine, dul ve de yetimlerine faizsiz olarak verilen krediden yararlanabilmek için SGK Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü biriminden hak sahibi olduğuna dair belge alınması ve bu hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekiyor. Şehit ailelerine verilen krediden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli oluyor.