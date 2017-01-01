TOKİ'den binlerce vatandaşa ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülkemizin dört bir yanında halkı kira öder gibi düşük miktarlarda taksitlerle ev sahibi yapmaktadır. Orta ve alt gelir grubunu hedefleyen sistem ile 15 – 20 yıllık vadelerle ev alınabilir. Başvuru şartlarına uyan herkes sisteme katılarak ev almak için çekilişe katılabilir.

TOKİ başvurusu için aranan şartlar neler?

TOKİ üzerinden ev almak için ev alacak kişinin bulunduğu yerin nüfusuna 1 yıl boyunca kayıtlı kalması gerekir. En az 1 yıl ikamet şartı aranır. Katılımcının aile fertlerinin üzerine kayıtlı bir ev bulunmamalıdır. 25 yaşın altındaki katılımcıların TOKİ sistemine girmesi yasaklanmıştır, katılımcıların 25 yaşın üstünde (25 yaşını doldurmuş) olması gerekir. (Eşi vefat etmiş çocuklu ve dul kadınlar için yaş şartı aranmamaktadır).

Aylık hane halkı gelirinin net üst limiti 3200 lirayı aşmamalıdır. Aynı aileden yalnızca 1 kişinin TOKi’ye başvuru hakkı bulunmaktadır. Daha önce TOKİ’den ev alanlar ve TC vatandaşı olmayanlar sisteme katılamaz. TOKİ 4 kategoride başvuranları sınıflandırır. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az %40 engelli vatandaşlar, emekliler ve diğer alıcılar başvuru yaparak ev sahibi olabilir.

TOKİ çekilişleri

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerde kura yöntemi uygulanır. Başvuru sayısı projelendirilen konut adedinden azsa kura yapılmaz ve başvuru önceliği gözetilerek vatandaşlar konut sahibi olur. TOKİ’nin alt gelir grubu projelerinden ev sahibi olanlar konut borcu bitene kadar evi devredemez, kiraya veremez. Borç bitene kadar alıcı veya ailesi konutta ikamet etmek zorundadır. İkamet edilmemesi, konutun kiraya verilmesi halinde TOKİ, sözleşmeyi fesheder. Fesih durumunda ödenen peşinat tutarı irat kaydedilir, ödenen taksit ve masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak geri iadesi gerçekleştirilir.

TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanarak başvuru gerekleri yerine getirilir. Daire bedelinin yüzde 10’u kadar peşinat alınır. Peşinat bedelinin binde 5’i oranında banka komisyonu kesilir. Banka komisyonundan yüzde 5 vergi alınır. Tüm bedeller taksitlendirilebilirken, evi alan katılımcıların 14 gün içinde cezasız cayma hakkı saklı tutulur. Borç tutarı ve aylık taksitleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına göre zamlanarak yeniden hesaplanır.