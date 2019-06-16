0553 313 94 23

TOKİ yolunda çalışmalar başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Mahallesi ile Cemal Gürsel Mahallelerini bir birinden ayıran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile Kentsel Dönüşüm Evlerinin ulaşımını sağlayan TOKİ yolunu standartlara uygun hale getiriyor.

16 Haziran 2019 Pazar 17:22
TOKİ yolunda çalışmalar başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Mahallesi ile Cemal Gürsel Mahallelerini bir birinden ayıran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile Kentsel Dönüşüm Evlerinin ulaşımını sağlayan TOKİ yolunu standartlara uygun hale getiriyor.


Malatya’nın yeni yaşam merkezlerinden biri olan bölgenin önemli derecede ulaşım yükünü çeken TOKİ yolu aynı zamanda Karagöz Mahallesinin de ulaşımını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi yolda kot farklarını ortadan kaldırırken, yol güzergahında çökmeleri önlemek amacıyla da zemin güçlendirmesi yapıyor. Yolda altyapı çalışmalarının devamında asfaltlama çalışmaları yapılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Toki yolunda sürdürülen işleri yerinde inceleyip, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.


Malatya Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle, kent genelinde sahada olduğunu belirten Başkan Gürkan, “TOKİ yolumuz Malatya’nın önemli ulaşım akslarından biri. Yolumuzun var olan sorunlarını çözüme kavuşturmak için ilk kazmayı vurduk. Yapacağımız bu çalışmayla bölgemiz prestijli hale gelecek. Buradaki yaşam kalitesi daha üst düzeye çıkacak. Bölgemizde bulunan Karagöz deresinin de ıslah çalışmaları devam ediyor. TOKİ yolunu etaplar halinde yapacağız. Birinci etap ilk TOKİ konutları yolundan başlayıp okul kavşağında son buluyor. Okul yolundan sonraki kısımda ikinci etabı oluşturuyor. Bölge halkına ve Malatya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    1. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    2. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
    3. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
    4. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
    5. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
    6. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
    7. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
    8. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
    9. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
    10. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
    11. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
    12. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
    13. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
    14. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
    15. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
    16. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
    17. Halime Elçibey Nahçıvan’da son..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    19. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    20. Malatya’da otomobil aydınlatma..
    21. Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin..
    22. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat..
    23. Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla..
    24. Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
    25. Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5..
    26. TİM Genel Kurulu ve İhracatın..
    27. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    28. Haluk Ulusoy hastaneye kaldırıldı!
    29. Polis sirenleri onu sınava yetiştirmek..
    30. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç..
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı