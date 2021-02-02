TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri

TOKİ’nin, Ankara Mamak Projesi, Denizli Kayaköy projesi, Mamak Kentsel Dönüşüm projesi, Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi, Amasya Hamamözü Projesi, Bitlis Ahlat Projesi, Çorum Dodurga Esentepe projesi, Van Erciş Kentsel Dönüşüm Projesi ve Denizli Çardak Projesi olmak üzere 9 farklı yeni konut projesi bulunuyor.

TOKİ yeni konut projeleri

TOKİ Ankara Mamak projesi

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap 1312 konut 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Konut satış fiyatları 307.922,42 TL'den taksitler ise 1.283 TL'den başlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap alt gelir grubunda konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Satış fiyatları 187.350,72 TL'den ve taksitleri de 780,63 TL'den başlıyor.

TOKİ Denizli Kayaköy projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvurular 8 Şubat - 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Satış fiyatı 207.224,43 TL’den taksit ise 1.295,15 TL’den başlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi alt gelir grubu kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvurular 8 Şubat - 12 Şubat tarihleri arasında olacak. Satış fiyatı 174.191,75 TL’den taksit ise 580,64 TL’den başlıyor.

TOKİ Kentsel Dönüşüm projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Mamak Gülseren Mahallesi, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat - 30 Haziran tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Satış fiyatı 367.684,84 TL, taksit ise 1.532,02 TL olarak belirlendi.

TOKİ Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 168.390,54 TL

Taksit: 748,40 TL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında alt gelir grubuna ait konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 114.623,95 TL

Taksit: 560,38 TL

TOKİ Amasya Hamamözü Projesi

Amasya Hamamözü ilçesi, 106 konut ve 1 büfe projesinde konut fiyatları 134 bin TL'den başlıyor. Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde belirlendi. Taksit ödemeleri 446,81 TL'den başlangıç gösteriyor.

Başvuru tarihleri: 15.02.2021 - 30.06.2021

TOKİ Bitlis Ahlat Projesi

Bitlis Ahlat'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konutlar satışa çıkıyor. Başvuru dönemleri 10 Şubat'ta başlıyor ve 19 Şubat'a kadar sürecek.

TOKİ Çorum Dodurga Esentepe projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Çorum Dodurga Esentepe projesi kapsamında konutlar ;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 04 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşen açık satış başvuruları devam ediyor. Fiyatlar 126.725,51 TL'den, taksitler 422 TL'den başlıyor.

TOKİ Van Erciş Kentsel Dönüşüm Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Van Erciş Kentsel Dönüşüm Projesinde işyerleri, ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre işyeri seçme ve alma olanağı ile Açık Satışa sunulacak. 5 Ocak'ta başlayan başvuru dönemi 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

TOKİ Denizli Çardak Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Çardak İlçesi, Saray Mahallesinde ; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 05 Ocak'ta satışa başlamıştı. 31 Mart'a kadar devam edecek. Fiyatlar 208 bin TL'den ve taksitler 926 TL'den başlıyor.