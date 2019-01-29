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"TOKİ yatay mimariye önem verdiğini gösterdi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "TOKİ'miz yatay mimariye önem vererek adımlar attığını hepimize gösterdi"

29 Ocak 2019 Salı 18:57
"TOKİ yatay mimariye önem verdiğini gösterdi"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "TOKİ'miz yatay mimariye önem vererek adımlar attığını hepimize gösterdi." dedi.

Ayvacık ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 110 konut için Ayvacık Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki Konferans Salonu'nda kura çekim töreni düzenlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, törende yaptığı konuşmada, Ayvacık'ın tarihi, coğrafyası ve turizmiyle önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

TOKİ tarafından yapılan 157 konutun 110'unun hak sahibini belirleyeceklerini anlatan Turan, şöyle konuştu:

"TOKİ deyince çevreyle uyumlu ve bölgedeki coğrafi standartlara uyan ve farklı bir mimari yapı ortaya koyan oluşum ortaya çıkmaya başladı. Örneğin TOKİ tarafından Ayvacık'ın Yukarıköy köyü ve civarında yapılan deprem konutlarının hepsinin tek katlı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylümüze uygun halde yapıldığına şahit olduk. Bu konutlar da köylümüzü ve vatandaşımızı memnun etti. TOKİ'miz artık daha yatay mimariye önem vererek adımlar attığını hepimize gösterdi."

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin de yüzde 90 oranında tamamlanan 2+1 şeklindeki dairelerin kura çekimini yapacaklarını vurgulayarak, "Toplam 157 daire için 110 başvuru oldu. Geri kalan daireler için ileriki süreçte tekrar satış yapılacak." dedi.

Konuşmaların ardından Turan, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle ilk ev sahibini belirledi.

Ardından noter görevlilerince yapılan çekimle, vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:57
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