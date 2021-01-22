TOKİ, Tuzla imar planı askı ilanına çıktı

Her yıl 100 bin konut projesi kapsamında yapılacak olan inşaatlar yatay mimari anlayışı, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olacak. Konutlar hem geleneksel hem modern yapılar şeklinde inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki TOKİ duyurusunda “İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı ve Orhanlı Mahallesinde bulunan, Başkanlık Makamının 06 Mayıs 2011 tarih ve 2475 sayılı Olur’u ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alanın yaklaşık 156 hektarlık kısmının 30.04.2020 tarihinde yapılan 1/1000 Uygulama İmar Planı doğrultusunda ve fiili duruma göre imar uygulaması işlemlerinin yapılması 20 Ocak 2021 tarihinde İdaremizin Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup 775 sayılı Kanunun 5, 7 ve 19’uncu Maddeleri kapsamında adı geçen alana ilişkin imar uygulama işlemleri, 3194 sayılı Kanun’un 18’inci Maddesine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu alana ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri 20 Ocak 2021 tarih ve 143879 sayılı Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup Tuzla Belediye Başkanlığı kat koridorunda 22 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.” denildi.

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