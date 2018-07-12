TOKİ Silivri kura sonucu ev kazanan isimler açıklandı! İşte Silivri TOKİ çekiliş sonucu yüzleri gülenler

TOKİ tarafından Silivri’de satışa sunulan bin 356 konutun Silivri projesi için kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ Silivri konutları için toplam 20 bin 101 kişinin başvuru yaptığı kurada ev kazanan vatandaşların mutluluğu yüzlerinden okundu.

TOKİ SİLİVRİ 2+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ ŞÖYLE OLDU

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TOKİ SİLİVRİ 3+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ ŞÖYLE OLDU

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