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TOKİ Silivri kura sonuçları 12 Temmuz 3+1 TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi!

TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin ev sahibi yaptığı projelerin son halkası olan TOKİ Silivri konutları için bugün kura sonuçları son dakika çekildi. Orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 kapasili 422 konutun kura çelişi yapıldı. İşte Silivri TOKİ kura çekiliş sonuçları ile ev sahibi olan vatandaşların isimleri

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:24
TOKİ Silivri kura sonuçları 12 Temmuz 3+1 TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi!

TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin ev sahibi yaptığı projelerin son halkası olan TOKİ Silivri konutları için bugün kura sonuçları son dakika çekildi. Orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 kapasili 422 konutun kura çelişi yapıldı. İşte Silivri TOKİ kura çekiliş sonuçları ile ev sahibi olan vatandaşların isimleri

TOKİ Silivri konutları 11 Temmuz 2018 kura sonuçları

TOKİ SİLİVRİ 3+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ ŞÖYLE OLDU

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:24
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