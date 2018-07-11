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Silivri TOKİ konutları kura sonuçlarıyla hak sahipleri belli oldu!

TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonucu, TOKİ Silivri konut, TOKİ engelli kura sonucu ne oldu? sorularının cevabı bugün Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen çekilişte giderildi. Dar ve orta gelirliler için inşaa edilen 1356 konutun hak sahipleri kura çekilişiyle belli oldu. İşte TOKİ Silivri 1356 konut kura sonuçları toki engelli emekli kura sonuçları

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:00
Silivri TOKİ konutları kura sonuçlarıyla hak sahipleri belli oldu!

TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonucu, TOKİ Silivri konut, TOKİ engelli kura sonucu ne oldu? sorularının cevabı bugün Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen çekilişte giderildi. Dar ve orta gelirliler için inşaa edilen 1356 konutun hak sahipleri kura çekilişiyle belli oldu. İşte TOKİ Silivri 1356 konut kura sonuçları toki engelli emekli kura sonuçları

 

TOKİ SİLİVRİ 2+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ  İSİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ’nin projelerine başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ EVLERİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:00
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