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TOKİ Silivri konutları 2+1 3+1 konut kura çekiliş sonucu tam liste | Silivri TOKİ kura sonuçları canlı izle

TOKİ dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini umuda dönüştürmeye devam ediyor. Yaptığı projelerle milyonlarca vatandaşı konut sahibi yapan TOKİ, son projesiyle de yaşlısından gencine kadınından erkeğine herkesin başını sokacağı sıcak bir aile yuvası olan TOKİ Silivri konutlarına kavuşturdu.Silivri TOKİ 2+1 1356 daire konutları kura çekilişi yapıldı. İşte Silivri TOKİ evleri-konutları kura çekilişi sonuçları

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
TOKİ Silivri konutları 2+1 3+1 konut kura çekiliş sonucu tam liste | Silivri TOKİ kura sonuçları canlı izle

TOKİ dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini umuda dönüştürmeye devam ediyor. Yaptığı projelerle milyonlarca vatandaşı konut sahibi yapan TOKİ, son projesiyle de yaşlısından gencine kadınından erkeğine herkesin başını sokacağı sıcak bir aile yuvası olan TOKİ Silivri konutlarına kavuşturdu. Silivri TOKİ 2+1 1356 daire konutları kura çekilişi yapıldı. İşte Silivri TOKİ evleri-konutları kura çekilişi sonuçları

Dar ve orta gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini açıklayan TOKİ Bakanı Ergün Turan, TOKİ konutlarında 198 bin TL’den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL'den başyladığını açıkladı.

TOKİ SİLİVRİ 2+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ ŞÖYLE OLDU

 

 

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TOKİ SİLİVRİ 3+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ ŞÖYLE OLDU

DİĞER İSİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİLİVRİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ

İstanbul Silivri konut projesi kapsamında, B1, A, B, SA1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,05 ve 98,36 metrekare büyüklüğe sahip 934 adet TOKİ Silivri konutu satışa sunuluyor. Orta gelir grubu için 3artı 1 özelliğinde 106,01 ve 129,19 metrekare büyüklüğe sahip 422 adet konut bulunmakta. TOKİ Silivri Konutları için kura çekilişi sonucunda konut sayısı kadar asil hak sahibi ve 500 adet yedek hak sahibi belirlenecek. TOKİ Silivri Konutlarında kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği yapabilecekler. Çekiliş sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edilecek.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
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