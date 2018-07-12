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TOKİ Silivri 3+1 konutları kura çekiliş sonuçları hemen öğren | Silivri TOKİ kura sonuçları sorgula

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) son dakika Silivri TOKİ 3+1 niteliğindeki 422 konutun kura sonuçlarıyla hak sahiplerine teslim ediyor. Dar ve orta gelirliler için inşaa 1356 konutun kura çekilişi dün yapılmıştı. Bugün de 3+1 nitelikli 422 konutun kurası gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Silivri 3+1 konut kura sonuçlarına göre TOKİ Silivri'den konut sahibi olan talihlilerin isimleri...

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
TOKİ Silivri 3+1 konutları kura çekiliş sonuçları hemen öğren | Silivri TOKİ kura sonuçları sorgula

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) son dakika Silivri TOKİ 3+1 niteliğindeki 422 konutun kura sonuçlarıyla hak sahiplerine teslim ediyor. Dar ve orta gelirliler için inşaa 1356 konutun kura çekilişi dün yapılmıştı. Bugün de 3+1 nitelikli 422 konutun kurası gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Silivri 3+1 konut kura sonuçlarına göre TOKİ Silivri'den konut sahibi olan talihlilerin isimleri...

TOKİ’den ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşamak isteyen vatandaşlar Silivri TOKİ konutlarına yoğun ilgi gösterdi. Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapılmış, dar gelirli vatandaşları sunulan bu konutların kura çekilişleri dün gerçekleştirilmişti. TOKİ Silivri konutlarında Bin 356 konuttan kalan 3+1 nitelikli 422 konutun kurası ise bugün yapıldı.

3+1 KONUTUN ÖDEME TAKSİTLERİ 285 TL’DEN BAŞLIYOR

Orta gelirli vatandaşlara sunulan 3 artı 1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı. Orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin lira ve bin 958 lira taksitle satışa sunuldu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 638 başvurunun geldiğini ifade etti.  11-12 Temmuz tarihlerinde noter huzurunda yapacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini kaydeden TOKİ Başkanı, kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edeceklerini vurguladı.

TOKİ Silivri konutları 11 Temmuz 2018 kura sonuçları

TOKİ SİLİVRİ 3+1 KONUTLARI İÇİN HAK SAHİPLERİ ŞÖYLE OLDU

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
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