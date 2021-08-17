TOKİ şehirlere nefes aldırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacıyla inşa edilen millet bahçelerinin 4 ilde daha yapımı için ağustosta ihaleye çıkılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilin her birine en az bir millet bahçesinin TOKİ tarafından yapımı hedefiyle başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, millet bahçelerinden 21’i tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulurken, 67’sinin inşası, 110’unun ise projelendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Bu ay üç millet bahçesinin ihalesi yapıldı

Ağustosta şu ana kadar Isparta Merkez, İzmir Bergama ve Yozgat Sorgun millet bahçelerinin ihaleleri tamamlandı. İhalesi 6 Ağustos’ta sonuçlanan Isparta Merkez Millet Bahçesi, toplam 30 bin 140 metrekarelik alanda yapılacak. Projede çocuk oyun alanları, gezinti, yürüyüş ve koşu yollarının yanı sıra 1326 ağaç, 10 bin 120 metrekare çim alanı olacak. Vatandaşların yeşille iç içe huzurlu vakit geçireceği İzmir Bergama Millet Bahçesi’nin ihalesi 11 Ağustos’ta yapıldı. Proje alanı 63 bin 50 metrekare olan millet bahçesinde, 735 ağaç doğayla buluşacak. Projede, yaya, bisiklet ve araç yolları, basketbol, tenis ve kaykay alanı, gezinti yolları, bitki gösteri ve biyolojik gölet alanları yer alacak. Projede 5 farklı noktada konumlandıran çocuk oyun alanlarının toplamı 2 bin 640 metrekare olacak. Ayrıca 8’i engelliler için olmak üzere 323 araçlık kapalı otopark bulunacak. Yozgat Sorgun Millet Bahçesi, 60 bin metrekare alanda yapılacak. İhalesi 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen millet bahçesinde 2 bin 370 ağaç olacak. Proje kapsamında 655 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak. Burada seyir terası, okçuluk alanı, koruluk, kamp ve tematik bahçe ile piknik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları da vatandaşların kullanımına sunulacak. İstanbul Beyoğlu, Sinop Boyabat, Antalya Muratpaşa ve Ankara Keçiören millet bahçelerinin ihale tarihleri de belli oldu.

Beyoğlu’na 10 bin metrekarelik ‘Millet Bahçesi’

İhalesi 19 Ağustos’ta yapılacak İstanbul Beyoğlu Millet Bahçesi, toplam 9 bin 967 metrekarede inşa edilecek. İçerisinde süs havuzları, bitki gösteri alanları, yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanlarının da yer alacağı projede ayrıca 314 araç kapasiteli kapalı otopark ve nikah salonu bulunacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde, tema bahçeleri, çiçekli bitkilerle daha çok yeşille buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek.

Boyabat'ın yeni yeşil alanı

Bitki ve peyzajıyla Sinop’un Boyabat ilçesine yeni bir soluk getirecek millet bahçesinin ihalesi 24 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Boyabat Millet Bahçesi, sosyal donatıları, yeşili, millet kıraathanesi, koşu ve dağ bisiklet parkuru, ahşap terası, ahşap yürüyüş yolu ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Muratpaşa Millet Bahçesi'nin ihalesi 26 Ağustos'ta

İhalesi 26 Ağustos’ta yapılacak Antalya Muratpaşa Millet Bahçesi, toplam 39 bin 982 metrekareye inşa edilecek. Millet bahçesinde tematik bahçe, şezlonglar, basketbol ve bisiklet parkurları ile etkinlik çayırları yer alacak. Bitki ve peyzajıyla öne çıkacak millet bahçesi projesinde 1119 ağaç ve 13 bin 95 çalı dikilecek.

Başkente yeni bir millet bahçesi daha

Ankara Keçiören Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Ağustos’ta yapılacak. Projede ayrıca millet kıraathanesi bulunuyor. Millet bahçesi projesinde, çocuk oyun alanları, gezinti, yürüyüş ve koşu yolları, süs havuzları olacak.