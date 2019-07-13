TOKİ satışları TOKİ başvuruları TOKİ kura çekiliş sonuçları TOKİ başvuru şartları

TOKİ son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutların kuraları çekilmeye devam ederken, TOKİ yeni yapacağı projeler için de çalışmalarına hız veriyor. TOKİ’nin İstanbul’da yaptığı konutların kura çekilişleri 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. TOKİ son dakika kura İzmir Ödemiş'te inşa edilecek olan 468 konutun hak sahipleri, ile yine İzmir Selçuk'ta yapılacak 1000 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Toki satışları toki başvuruları toki kura çekiliş sonuçları toki başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

TOKİ kura çekiliş tarihleri TOKİ’den ev alacak vatandaşlar tarafından merak edilmekte. TOKİ kura çekiliş tarihlerine göre, TOKİ Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, Kocaeli TOKİ Gebze konutları 8 Ağustos, Erzurum TOKİ Aziziye kura çekilişi 30 Temmuz, TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, Adana Sarıçam TOKİ konutları 19 Haziran ve Gaziantep Şehitkamil TOKİ kura çekilişleri 17-18 Haziran’da yapılacak.

İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları listesi sorgula

Kocaeli Gebze Kirazpınar TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ başvuru ücreti 2019 TOKİ’ye başvurmak için ne kadar peşinat

TOKİ’den aldığım evi nasıl devredebilirim | Borcu bitmemiş toki evleri satılabilir mi?

TOKİ’den ev çıkmayanlara başvuru ücret iadesi ne zaman yapılacak

TOKİ konutları hak sahibi olanlar ne zamana kadar peşinat ödeyecek

TOKİ’den alınan ev borç bitene kadar kiraya verilir mi?

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TOKİ'den emekliye yüzde 25 kontenjan

Bugüne kadar ev sahibi olamamış emeklileri kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği konut projelerinde, daha önce konut sahibi olmayan emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor.

TOKİ başvuru şartları 2019

Alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları

- Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ konutları başvuru için gerekli evraklar

- Başvuru sahipleri,

- Kimlik Fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

- Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

- Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, braz edeceklerdir.

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