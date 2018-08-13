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TOKİ Şanlıurfa Maşuk 5. bölge 2. etap başvuru | Ş.Unfa Maşuk TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde birbirinden muhteşem projelere ev sahipliği yapan TOKİ Şanlıurfa Maşuk 5. Bölge 2. Etap 642 konut projesi, 13 Ağustos – 29 Ağustos 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:19
TOKİ Şanlıurfa Maşuk 5. bölge 2. etap başvuru | Ş.Unfa Maşuk TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde birbirinden muhteşem projelere ev sahipliği yapan TOKİ Şanlıurfa Maşuk 5. Bölge 2. Etap 642 konut projesi, 13 Ağustos – 29 Ağustos 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

TOKİ MAŞUK 5. BÖLGE 2. ETAP KONUTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Şanlıurfa Maşuk 5. Bölge 2. Etap 642 konut bilgilendirme formunda ise şunlar kaydedildi:

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan BCT Mühendislik Müşavirlik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

İlk dönemsel artış OCAK 2019’da uygulanacaktır. İlk taksit ödemeleri ise Ekim-2018 tarihi itibariyle başlatılacaktır. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer. Vergisi doğmaktadır. Proje kapsamındaki hak sahiplerinin konutlarına ait KDV tutarları ise peşin tahsil edilmekte olup, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şanlıurfa İpekyolu Şubesi’nden alınacak KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

 Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut

Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:19
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