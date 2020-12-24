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TOKİ - Emlak Konut GYO TOKİ para iadesi ne zaman gerçekleşecek?
TOKİ - Emlak Konut GYO

TOKİ para iadesi ne zaman gerçekleşecek?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından düzenlenen kuralara konut almak için belirli bir ücret ile katılan fakat kurada çıkmayanların para iadesi ne zaman gerçekleşiyor? Konut çıkanların ödemesi nasıl gerçekleşecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:36:00 -
TOKİ para iadesi ne zaman gerçekleşecek?

TOKİ’ye istenilen ücret miktarı ile başvuru yapıp, kuraya katılanlara konut çıkmayınca başvuru ücretleri 5 iş günü sonrasında iade ediliyor. İş günü içerisine hafta sonları ve resmi tatiller dahil edilmiyor.

TOKİ para iadesi için ne yapılması lazım?
TOKİ para iadesinin gerçekleşeceği gün başvuru sahipleri yanlarına kimlik belgeleri ile bizzat kendileri TOKİ başvuru ücretlerini yatırdıkları banka şubesine gidip TOKİ para iadesini alabilecekler. Yani para hangi şubeden yatırıldı ise başvuran kişi kimlik belgesi ile gidip parasını alabilecek.

TOKİ kurada konut çıkanların ödemesi nasıl olacak?
Konut çıkan hak sahipleri konut ödemelerini satış fiyatının %10'u peşin bir şekilde (Başvuru ücreti satış fiyatından çıkarılacak) geriye kalan miktarın tamamı ise her ay % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödemesi yapılacak. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut hak sahiplerine kredi kullandırılacaktır.)

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