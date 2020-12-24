TOKİ para iadesi ne zaman gerçekleşecek?

TOKİ’ye istenilen ücret miktarı ile başvuru yapıp, kuraya katılanlara konut çıkmayınca başvuru ücretleri 5 iş günü sonrasında iade ediliyor. İş günü içerisine hafta sonları ve resmi tatiller dahil edilmiyor.

TOKİ para iadesi için ne yapılması lazım?

TOKİ para iadesinin gerçekleşeceği gün başvuru sahipleri yanlarına kimlik belgeleri ile bizzat kendileri TOKİ başvuru ücretlerini yatırdıkları banka şubesine gidip TOKİ para iadesini alabilecekler. Yani para hangi şubeden yatırıldı ise başvuran kişi kimlik belgesi ile gidip parasını alabilecek.

TOKİ kurada konut çıkanların ödemesi nasıl olacak?

Konut çıkan hak sahipleri konut ödemelerini satış fiyatının %10'u peşin bir şekilde (Başvuru ücreti satış fiyatından çıkarılacak) geriye kalan miktarın tamamı ise her ay % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödemesi yapılacak. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut hak sahiplerine kredi kullandırılacaktır.)