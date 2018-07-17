TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1 kura çekiliş sonucu
Manisa Yunusemre Toplu Konut (TOKİ) projesinde yer alan 1.1012+1 adet konut için bugün noter huzurunda çekiliş yapıldı. TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 ve 3+1 konut sahihibi olanların isim listesi17 Temmuz 2018 Salı 11:32
Manisa Yunusemre Toplu Konut (TOKİ) projesinde yer alan 1.101 2+1 adet konut için bugün noter huzurunda çekiliş yapıldı. TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 ve 3+1 konut sahihibi olanların isim listesi
TOKİ yaptığı konutlarla hem dar gelirli hem de orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye genelinde yaptğı konutlarla milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ son projesi olan TOKİ Manisa konutlarıyla da yine yüzleri güldürdü. TOKİ Manisa 1503 konut için bugün kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralarda isimlerini duyan ve ev sahibi olma hayali kuranlar, gözyaşlarına boğuldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede 2+1 planında inşa edilen “Alt Gelir Grubu” 438 konuta 4’ü şehit ailesi, 188’i engelli ve 560’ı emekli olmak üzere 3 bin 503 başvuru yapıldı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa’nın Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi’nde inşa edilen proje kapsamında 438 adet “Alt Gelir Grubu” konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi.
TOKİ MANİSA 2+1 KONUTLARI
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TOKİ MANİSA 3+1 KONUTLARI HAK SAHİPLERİ
Mustafa Mutlu
Figen Demir
Emin Gürer
Abdullah Çeler
Arkın Aydın
Aylin Aksoy
Ebru Yalınkılıçlar
Mustafa Arslan
Hasan Adanır
Damla Ösmek
RefikYılmaz
İhsan Fatih Kaynar
Halil Şahin
Necla Çiftçi
Aslıhan Özel
Mustafa Darı
Emin Eroğlu
Salih Elgün
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