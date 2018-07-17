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TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1 kura çekiliş sonucu

Manisa Yunusemre Toplu Konut (TOKİ) projesinde yer alan 1.1012+1 adet konut için bugün noter huzurunda çekiliş yapıldı. TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 ve 3+1 konut sahihibi olanların isim listesi

17 Temmuz 2018 Salı 11:32
TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1 kura çekiliş sonucu

Manisa Yunusemre Toplu Konut (TOKİ) projesinde yer alan 1.101 2+1 adet konut için bugün noter huzurunda çekiliş yapıldı. TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 ve 3+1 konut sahihibi olanların isim listesi

TOKİ yaptığı konutlarla hem dar gelirli hem de orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye genelinde yaptğı konutlarla milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ son projesi olan TOKİ Manisa konutlarıyla da yine yüzleri güldürdü. TOKİ Manisa 1503  konut için bugün kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralarda isimlerini duyan ve ev sahibi olma hayali kuranlar, gözyaşlarına boğuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede 2+1 planında inşa edilen “Alt Gelir Grubu” 438 konuta 4’ü şehit ailesi, 188’i engelli ve 560’ı emekli olmak üzere 3 bin 503 başvuru yapıldı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa’nın Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi’nde inşa edilen proje kapsamında 438 adet “Alt Gelir Grubu” konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi. 

TOKİ MANİSA 2+1 KONUTLARI

TOKİ MANİSA YUNUSEMRE KONUTLARI KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ MANİSA 3+1 KONUTLARI HAK SAHİPLERİ

Mustafa Mutlu

Figen Demir

Emin Gürer

Abdullah Çeler

Arkın Aydın

Aylin Aksoy

Ebru Yalınkılıçlar

Mustafa Arslan

Hasan Adanır

Damla Ösmek

RefikYılmaz

İhsan Fatih Kaynar

Halil Şahin

Necla Çiftçi

Aslıhan Özel

Mustafa Darı

Emin Eroğlu

Salih Elgün


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:32
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