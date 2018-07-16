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Manisa Akgedik Yunuskent TOKİ kura çekiliş sonuçları TOKİ Manisa konut kazananlar listesi

TOKİ tarafından Manisa Akgedik Yunuskent’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 500 konutun kurası bugün yapıldı. TOKİ kura sonuçları, TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura, TOKİ Manisa kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 soruları merak ediliyor. O merak TOKİ tarafından gerçekleştirilen 2+1 3+1 çekiliş sonuçlarıyla giderildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:51
Manisa Akgedik Yunuskent TOKİ kura çekiliş sonuçları TOKİ Manisa konut kazananlar listesi

TOKİ tarafından Manisa Akgedik Yunuskent’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 1500 konutun kurası bugün yapıldı. TOKİ kura sonuçları, TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura, TOKİ Manisa kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 soruları merak ediliyor. O merak TOKİ tarafından gerçekleştirilen 2+1 3+1 çekiliş sonuçlarıyla giderildi.

TOKİ yaptığı konutlarla hem dar gelirli hem de orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye genelinde yaptğı konutlarla milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ son projesi olan TOKİ Manisa konutlarıyla da yine yüzleri güldürdü. TOKİ Manisa 1500  konut için bugün kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralarda isimlerini duyan ve ev sahibi olma hayali kuranlar, gözyaşlarına boğuldu.

TOKİ MANİSA 2+1 KONUTLARI HAK SAHİPLERİ

DİĞER KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 TOKİ MANİSA 3+1 KONUTLARI HAK SAHİPLERİ

DİĞER KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:51
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