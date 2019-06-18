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TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kilis’te yaptırılacak 150 konut için kura çekildi.

18 Haziran 2019 Salı 11:36
TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kilis’te yaptırılacak 150 konut için kura çekildi. Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşarken, ismi çıkmayanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.


918 kişinin TOKİ’den konut almak için başvurması üzerine 2+1 100 adet konut, 3+1 50 konut için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Başvurular öncesi 500 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut yapılacağı belirtilmiş ancak daha sonra TOKİ tarafından 150 adet konut yapılmasına karar verilmişti. Konut almak için başvuran dar gelirli vatandaşlar ile şehit aileleri ve gaziler için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Kurada ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise konut sayısının düşürülmesine tepki gösterdi.


TOKİ yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik, Noter kurasıyla 150 hak sahibinin belirlendiğini ifade ederek, “Kilisli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun, konut sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, Kilis’te projelerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki kura çekimlerinde onlara da çıkar. 100 adet 2+1 konut, 50 tane de 3+1 konut projemiz var. Bugün burada sadece hak sahibi olanlar için kura çekimi yapıldı. Daha sonra konut belirleme kurasına katılacaklar” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:36
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