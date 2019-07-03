TOKİ kura sonuçları son dakika Afyonkarahisar TOKİ çekilişleri

a hesabından, “Afyonkarahisar’da inşa edeceğimiz 750 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.” dedi. TOKİ Afyonkarahisar kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ Afyon kura sonuçları 2019 açıklandı mı? bugün en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Toki tarafından yeni başlatılan 50 bin konut kapsamında yer alan Afyonkarahisar Merkez Küçükçobanlı Mahallesi’nde de yeni konutlar inşa edilecek. Projede 2+1 daireler için başvuru bedeli 500 TL, 3+1 daireler içinse 1.000 TL tahsil edildi. 2+1 ve 3+1 daireler bulunan TOKİ Afyon kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. TOKİ Afyon kura sonuçları 2019 açıklandı mı? Afyon TOKİ kura çekilişi ne zaman? diye merak edenler için yanıtları haberimizde..

TOKİ Afyonkarahisar kura çekiliş sonuçları

TOKİ Afyon kura sonuçları açıklandı. TOKİ resmi sosyal medya hesabından, “Afyonkarahisar’da inşa edeceğimiz 750 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.” dedi.

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