TOKİ kura sonuçları açıklandı
Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için çekiliş tamamlandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden yansıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.
TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. Çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.