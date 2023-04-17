  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Bakan Nebati'nin esprisi kahkahalara boğdu! "Ayşe n'aber diyorum..."

Dev projeler peş peşe hizmete giriyor!

Atı saniyeler içinde... Bu görüntüler Türkiye'de çekildi!

CHP’de neler oluyor? İşte Ankara’daki büyük torpil ağı!

İngilizleri şaşkına çeviren keşif: Biz mumla ararken Türkler bir anda buldu

Nedim Şener Türkiye'ye yönelik sessizce ilerleyen sinsi planı deşifre etti: İran ve Irak'takiler birleştirecekler

İstanbul havalimanlarından müthiş başarı! Yüzde 38 artırdı

Eski istihbaratçıdan kan donduran "seçim" iddiası! Eyvah ki ne eyvah

Erdoğan’ın önde olduğunu gösteren bir anket yayınlandı mı çıldırıyorlar! Hemen çamura yatmaya başladılar
Konut Projeleri TOKİ kura sonuçları açıklandı
Konut Projeleri

TOKİ kura sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 15:47:00 -
TOKİ kura sonuçları açıklandı

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için çekiliş tamamlandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. Çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23