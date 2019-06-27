TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ kura çekilişi dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 50 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ sosyal konut projelerine binlerce başvuru yapıldı. 50 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağını oluşturen TOKİ Kayabaşı konutları kura çekilişleri son dakika devam ediyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları sorgulama ekranı ile TOKİ Kayabaşı çekilişi kura sonuçları isim listesi.

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı TOKİ konutları çekilişi saat 10.00'da başladı. TOKİ kura çekilişi canlı izlemek isteyen vatandaşlar haberimizin detayında canlı yayına ulaşabilir. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekiliş sonuçları son dakika isim listesi sorgula yayından sonra haberimizde olacak. TOKİ canlı yayın kura çekişi başladı! İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için inşaa edilen, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 4 bin 467 konutun bir kısmının kura çekilişi bugün canlı yayında belirleniyor. Geçtiğimiz aylarda başvuruları toplanan konutlar için müjdeli haber bekleyen vatandaşlara sonuç kazanmasalar dahi SMS ile bildirilecek. Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutlar için kura tarihleri de haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

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İstanbul TOKİ kura çekiliş sonuçları son dakika

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

TOKİ kuraları çekildi

Yüzbinlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun sahibi belli oldu.Kazanan ev sahipleri büyük sevinç yaşarken, beklediği sonucu elde edemeyen vatandaşlar ise salondan üzüntü ile ayrıldı.