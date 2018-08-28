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TOKİ Konya evleri başvuruları ne zaman yapılacak? Konya TOKİ fırsatları

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Konya'ya 24 konut inşaa ediyor. TOKİ Konya konutlarının başlangıç fiyatı 101 bin TL, en düşük taksit tutarı 338 TL. TOKİ Konya konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Kasım 2018. Konya TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

28 Ağustos 2018 Salı 18:54
TOKİ Konya evleri başvuruları ne zaman yapılacak? Konya TOKİ fırsatları

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Konya'ya 24 konut inşaa ediyor. TOKİ Konya konutlarının başlangıç fiyatı 101 bin TL, en düşük taksit tutarı 338 TL. TOKİ Konya konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Kasım 2018. Konya TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

TOKİ KONUTLARIN OLDUĞU İLLER

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:54
  1. Konya
  2. TOKİ'den 314 lira taksitle konut edinme fırsatı
  3. TOKİ 2018 başvuru şartları nedir?
  4. TOKİ evleri başvuruları ne zaman yapılacak?
  5. TOKİ başvuru 2018 şartları nedir
  6. TOKİ kurasız başvuru tarihi ne zaman - Son Dakika Ekonomi Haberleri

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