TOKİ konutlarına nasıl başvuru yapılır? TOKİ kampanyalı indirim fırsatlarında son gün ne zaman?

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) kampanyalarından yararlanmak için acele etmek gerekmektedir. TOKİ’nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular, 19 Ekim Cuma sona erecek. Peki TOKİ konut kampanyalarından yararlanmak için nereye ve nasıl başvuru yapılır?

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ Başkanı Ergün Turan, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirtti. Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarının altını çizen Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 870 vatandaşımız yararlanarak, 427 milyon 427 bin borç bakiyesini kapattı." bilgisini paylaştı.

TOKİ’nin alt gelir ve emekli başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir) TOKİ kampanyaları için tıklayınız